Switch｜Apex Legends免費玩　須配備micro SD　9點教選抵買快卡

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-10 16:37

Switch版《Apex Legends》上架了，這款人條多人連線食雞射擊遊戲了！即日起在Nintendo eshop 就能免費下載，Switch 玩家們將免費取得賽季 8 戰鬥通行證的前 30 個等級。在遊戲推出後的前兩週，Switch 玩家也會獲得雙倍經驗值。不過要玩此Ｇame，須先配備micro SD，下文將會教大家如何入手抵買快卡。

魔鬼在細節，其實此Game並非真正「免費」，原來遊戲必須有30GB以上容量，才能下載開Game，雖然Switch內建有32GB記憶體，但系統已經吃掉6.1GB，因此不花錢另購micro SD Card根本無法開局！此外，你必須常時保持網絡連線，並需要擁有Nintendo Online會員、以及登記EA戶口才能進行遊戲：

很多人選購Switch時並沒有同時購買micro SD Card（甚至連卡槽在哪也不知），如果要玩《APEX》，你就必須要去添購一張micro SD Card了，以下為你準備了9個買卡貼士：

一落腦場就會發現大量microSD卡選擇，令人選擇困難。（林勇攝）

👇👇以下提供專為Switch而設的micro SD Card 選購貼士9步曲！ 原來不是最高性能、最貴款式就有用👇👇

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Switch 有更多空間就當然要狂DL免費Game！👇👇

按圖放大15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

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＊注意部份遊戲可能需要加入Nintendo Switch Online會員才能下載

原文連結：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇

👇👇👇買 Switch 要小心 6 大陷阱位！👇👇👇

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