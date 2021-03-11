撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-11 17:21

今日（3月11日）開始Dyson官網就開始「智能科技春日防敏優惠」，優惠期內，大家可以用最抵的價錢購入Dyson熱門產品組合，而明日豐澤網店就推出「激筍購物折」的限時活動，大家無需$1000就買到Apple AirPods Pro耳機。《香港01》科技玩物頻道記者整理了Dyson及豐澤的特價貨品資訊，提醒大家「勁抵」必搶的貨品！

女生最愛：升級版 Dyson Supersonic 風筒！黑紫色款就最時尚！（Dyson官網截圖）

Dyson智能科技春日防敏優惠（優惠期：即日起至3月17日）

Dyson由即日起至3月17日，推出智能科技春日防敏優惠，有多款型號特價以及組合優惠，更加低至72折！比起平時市價，最高省過4000元，超級划算！Dyson優惠不只是空氣清新機、吸塵機，就連女生熱門的Dyson Airwrap Complete 造型器及Dyson Corrale直捲髮造型器都有，並送出專享禮品。

👇12種Dyson智能科技春日防敏優惠👇

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豐澤激筍購物折（優惠期：3月12日至3月21日）

另外，豐澤網店也推出雙重優惠！優惠期由3月12日早上10點開始，直到3月21日。當中有過200款數碼電子產品特價，更低至35折！另外每日早上10點，就會推出一款的數碼電子產品，限時半價優惠，絕對不能錯過。

不過產品數量有限，售完即止，而且每人只限購一件限時半價優惠！所以大家要先看看10個限時半價產品，就可以及早準備銀彈出撃啦！

👇10個限時半價必搶產品👇

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同場加映：豐澤/友和限時優惠｜iPhone 12/Switch $1888 65件數碼產品推介

友和YOHO 適逢8週年，推出感恩節閃購活動，由即日起至3月13日，美容電子產品一一都有優惠，部分更低至$8！友和YOHO閃購頁面每日限量搶購，並按不同時段推出各類型的數碼產品優惠，不過激減產品都是限量發售！

除了優惠，更有大家更可以$1搶購友和的電子消費券，不過領取電子消費券有3大條件：1.身份證出生月份為3月；2.必為友和YOHO會員；3.年滿18香港居民。友和閃購頁面會表明限購數量，大家閃購前要特別留意。記者就率先精選當中多個的超抵買貨品，並列明指定閃購時間，方便大家按時搶購！

👇👇精選友和抵買產品，抵買貨品包括Switch/JBL藍牙耳機/Beats耳機等 （即日至3月13日）👇

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睇全文：豐澤/友和限時優惠｜iPhone 12/Switch $1888 65件數碼產品推介

同場加映：蘇寧/友和春日限時優惠 Dyson風扇減$1300 近百款抵玩家電推介

蘇寧與友和推出家電限時優惠，多款春夏必用家電都有折扣，包括飛利浦﹑三菱和東芝的抽濕機，在春天幫大家對抗極高濕度。3月12日開始的 Dyson 品牌日，多款 Dyson 家電都限時優惠，如Dyson Pure Cool 二合一智能空氣淨化風扇（TP04）更減約 $1300，加快室內降溫同時淨化空氣，正打算入手的可以參考以下優惠推介：

👇👇精選友和抽濕機﹑冷氣機優惠產品（優惠期由即日至2021年3月18日）👇👇

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👇👇Dyson品牌優惠（優惠期由2021年3月12至3月14日）👇👇

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👇👇精選友和洗衣機﹑雪櫃﹑電視優惠產品（優惠期由即日至2021年3月18日）👇👇

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以上只是部分內容，睇全文：蘇寧/友和春日限時優惠 Dyson風扇減$1300 近百款抵玩家電推介

同場加映：小米/FITBIT/ Apple/華為 17款智能手錶格價 豐澤/友和邊間抵？

《香港01》科技玩物記者就找來17款市面上可以找到的智能手錶及運動手環，並就豐澤、百老匯、友和、HKTV mall格價，為各位準買家在入手前作參考！今次智能手錶及運動手環都是小米、FITBIT、華為、三星、Garmin、Honor、IMOO、Apple Watch、LITE GUARDIAN、SUUNTO的品牌，希望大家了解當中17款的規格及格價。

👇👇17款智能手錶/運動手環規格、格價（3月更新）👇👇

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以上都是現時的價位，之後豐澤、百老匯、友和、HKTV mall的優惠價格可能有所變動，所以只能作買家暫時性的參考。其實在眾多間之中，豐澤的智能手錶款式相對的多，大家不妨再了解一下。

想知哪一款最合適新手、女生、長者小孩用呢？即睇全文：小米/FITBIT/ Apple/華為 17款智能手錶格價 豐澤/友和邊間抵？