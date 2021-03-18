撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-18 18:27

WhatsApp 雖經歷 Signal 移民潮，但仍有不少用家使用，近日剛更新的 2.21.50 版本發現，WhatsApp 將不支援 iOS10 和 Android OS 4.0.3 系統以下的裝置。如留守 WhatsApp 的用家中，仍使用這些系統版本的手機的話，就有機會用不到 WhatsApp，或要更新系統。以下將列出 WhatsApp 不支援手機名單：

👇👇WhatsApp更新後停止支援多款手機👇👇

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【Android APP／Google Play／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式】Android用戶要留意，可能你的手機因為下載了這些APP已被惡意程式入侵！近日有外國網絡安全網站揭發Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，一旦下載使用，黑客便有機會偷取甚至入侵用戶的銀行帳戶！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

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