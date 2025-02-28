Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上泄憤 網民：抵佢送外賣｜近日，一位事主在網上分享了一段令人不快的Keeta外賣經歷。事主表示，他透過Keeta平台訂購外賣，卻遭遇外賣員不當對待，引發網民熱議。



Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上泄憤

事主指出，當外賣送達時，他收到外賣員的訊息，要求給予貼士。事主沒有回應對方的訊息，結果外賣員並未按門鈴通知，卻在事主收到Keeta平台「外賣已送達」的通知後，發現外賣被棄置在地。事主開門後，驚訝地發現整袋外賣被隨意丟棄在地上，汁液灑滿一地，外賣袋如同垃圾般橫躺於地。更令事主氣憤的是，外賣員還在訊息中留下「請萬(慢)用」的字句，似乎有意挑釁。

Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上泄憤 (Threads)

Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上泄憤 (Threads)

客服僅表示願意賠償30元代金券

事主隨即向Keeta客服投訴，但客服僅表示願意賠償15元代金券。事主質疑，外賣被如此棄置，根本無法食用，而客服卻要求事主逐項檢查外賣，並拍照證明哪些食物已倒瀉，才能獲得賠償。事主無法接受此處理方式，強調外賣被蓄意破壞，即使部分食物未倒瀉，也不敢食用。事主更擔心外賣員是否會在外賣中「加料」，因此要求平台重新落單或全單退錢。

客服僅表示願意賠償30元代金券(Threads)

然而，Keeta客服僅願意賠償30元代金券，並堅持要求事主逐項檢查食物，再拍照證明受損情況。事主與家人與客服爭論長達一個半小時，最終客服仍拒絕全單賠償，僅表示將在1至2個工作日內透過電郵通知最終結果。

客服僅表示願意賠償30元代金券(Threads)

客服僅表示願意賠償30元代金券(Threads)

網民：抵佢送外賣

此事件引起網民熱議，不少網民紛紛表示，外賣員的行為極不專業，「抵佢送外賣」，又有人指連「慢」用都打錯，字都寫不好，不知所謂`；亦有網民批評Keeta客服的處理方式欠妥，認為事主的合理要求應被重視。事主呼籲外賣平台應加強對外賣員的管理，並提升客服處理投訴的方式。

不少網民紛紛表示，外賣員的行為極不專業 (Threads)

不少網民紛紛表示，外賣員的行為極不專業 (Threads)

Keeta：已向所有送遞員夥伴發出指引

Keeta最後聯絡到事主，向他賠償$100代金券，以及答應為其封鎖該外賣員的單，使其不能再接事主的單。Keeta指已向所有送遞員夥伴發出指引，提醒送遞員夥伴即時通訊功能僅用於溝通與配送訂單直接相關的事項，向顧客索取額外費用、提供其他非配送訂單之服務可能被視為誤用或不當使用。