Xiaomi小米手機配件：磁吸式外接鏡頭　M4/3感光器最大f/1.4光圈

剛發完影像旗艦15 Ultra，小米又開始搞新活兒：雷軍在日前的直播中曬出了一個全新的手機配件——外接的磁吸鏡頭。



Xiaomi全新手機配件：磁吸式外接鏡頭（中關村線上提供）

這顆鏡頭擁有M4/3的CMOS，最大f/1.4光圈，是35mm的定焦頭，可以磁吸在手機背面，手機提供算力演算法。也就是說，這顆外接鏡頭不僅讓手機擁有了真相機感測器+鏡頭，還能讓使用者獲得相機沒有的計算影像體驗。

這項技術在正舉行的MWC上也有進一步的公布，這顆鏡頭是通過彈簧金屬觸點進行供電的，並且採用小米 LaserLink 技術進行資料傳輸，最高速度10Gbps，可以保障鏡頭的流暢操作。

Xiaomi全新手機配件：磁吸式外接鏡頭（中關村線上提供）

這似乎開啟了一扇新世紀的大門，手機影像旗艦大概是要變天了。

1. 真我推出1英寸底10倍變焦頭，外接鏡頭早有先例

無獨有偶，真我也在本次MWC上推出了外接鏡頭方案，1英寸定製主攝、10倍光學變焦，支持AI視頻消除、AI語音修圖等功能。不同的是，真我的方案是手機內建CMOS。

真我的外接鏡頭方案（中關村線上提供）

實際上，這並非是外接鏡頭的首次出現，此前的moto Z系列模組化手機，就曾有過哈蘇模組。

這個模組不僅有非常顯眼的哈蘇圖示，如今在手機上非常熱門的物理快門鍵在模組上也有整合，而且是兩段式物理快門鍵，另外還有變焦杆和氙氣閃光燈。

moto Z搭配哈蘇影像模組（中關村線上提供）

這款哈蘇模組採用了一塊1200 萬畫素 BSI CMOS 感測器，1/2.3 英寸的感測器，等效 25-250mm 焦段的 10 倍光學變焦可以讓moto Z一貼即變身數碼相機，在七八年前手機相機還大多是雙攝的年代，可謂遙遙領先。

時間線再往前移，Sony也曾推出過外接鏡頭產品QX10和QX100。與其說這倆是外接鏡頭，倒不如說這是沒有取景器的相機，因為它本身也有電池、SD卡槽、ISP，可以獨立工作，還能與手機連線後實現分體式拍攝。

從引數上看，這兩顆外接鏡頭頗為豪華，QX10 使用的是SonyLens G 鏡頭，1820萬畫素的 1/2.3 英寸感測器，10倍光學變焦；而 QX100 使用的是蔡司的Vario-Sonnar T*鏡頭，2020萬畫素1英寸感測器，3.6倍光學變焦。二者通過NFC與手機連線，通過WiFi實現遠端操控。

分體式工作狀態的Sony QX100（中關村線上提供）

但不管是Sony的QX10/QX100，還是moto Z的哈蘇模組，都沒有在市場上保持持久的活力。小米和真我外接鏡頭的推出，讓人感嘆潮流周而復始的同時，也帶來了一些疑問：外接鏡頭真能成為手機影像的未來麼？

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2. Sony和moto都沒成功，為什麼小米和真我又來了？

首先可以肯定的是，外接鏡頭確實能解決當前的一大問題：當下所有手機後置攝像頭，就沒有不凸出的；高階的影像旗艦，攝像頭模組的體積更是堪稱恐怖。多攝的組合不僅影響便攜，還壓縮了手機的內部空間，影響電池容量。

鏡頭凸出是一個要考慮因素（中關村線上提供）

如果用外接鏡頭代替影像旗艦的多攝組合，可想而知的是——

（中關村線上提供）

1、 手機將不在擁有影像旗艦這個品類，我想要追求高品質影像，額外去買外接鏡頭就行。人像買定焦，打鳥買大炮，VR買雙攝，手機使用者也能體驗老法師的快感。



2、 直板機上只需保留一顆掃碼和應急用後置單攝即可，可以做平。此外手機也可以做得更加輕薄，電池突破10000mAh指日可待。



3、 摺疊屏想要影像好就必然要鏡頭嚴重凸起+電池縮水的問題迎刃而解。



筆者作為一個手機和影像的愛好者，這三點可以說是正中紅心。

小米和真我在此時推出外接鏡頭，或許要解決的正是這些問題。但以前沒成功，外接鏡頭放在如今就能成功麼？

在我看來，小米和真我的試水，從技術上來說大概有以下幾點原因——

現在手機效能已大為提升，用外接形式強化拍攝效果也是一個好方法。（中關村線上提供）

1、 相比於十年前，手機使用者對影像體驗的需求更高，手機相機的體積和重量發展已經到了便攜裝置可以容納的臨界點。想要光學體驗再有顯著進步，就得繼續給手機加重，這顯然違背讓使用者獲得更好體驗的初衷。



2、 手機的計算攝影當前已經足夠成熟，其好處就在於，不僅可以讓使用者獲得更好的畫質，還省去了後期修圖的過程，甚至AI的加入也讓影像有了更強的可玩性。這些優勢傳統相機無法實現，也就意味着，部分相機使用者/潛在使用者有可能會被轉化成手機使用者。



3、 近距離資料傳輸技術的進步，讓手機與外接鏡頭之間的連線更加順暢，不管是WiFi還是藍牙，亦或是蜂窩網路，傳輸速度都有質變，這就讓外接鏡頭不侷限於觸點或者WiFi的限制。



綜上，在這樣的時代前提下，不管是消費者需求還是技術條件，都讓外接鏡頭有了更高的成功可能性。

3. 通用性技術仍需改進，高價或是唯一阻礙

從小米的外接方案來看，如果你是小米手機使用者，想要直接買外接鏡頭，目前還是無法實現的。因為目前小米外接鏡頭的小米15是「特殊定製」的。

首先，這台小米15需要一個磁吸環，從而實現鏡頭的固定；其次，新增了兩個觸點，用以實現鏡頭的供電；最後，還需要一個LaserLink的小孔（觸點中間那個），用以實現資料傳輸。

外接鏡頭會成為手機配件的新趨勢？（微博）

如果小米外接鏡頭真要上市，目前如何解決手機端的這些「特殊定製」尚未可知，或許是一個可以連線USB的手機殼？

但不管怎麼說，這一代量產版的小米15是沒有針對外接鏡頭進行定製的，外接鏡頭的使用自然也就沒有小米展示的那麼方便。

也就是說，想要讓這種外接鏡頭具備廣泛的應用性，必須要改進外接鏡頭的連線方式，或者等下一代手機配備這樣的介面。

除了連線方式以外，限制外接鏡頭廣泛應用的，可能就是價格了。可想而知的是，這樣的外接鏡頭必然便宜不了。

2013年，Sony QX10、QX100正式發布，售價是250美元、500美元。



2016年，moto Z哈蘇模組正式發布，售價是299.99美元。



要知道，2013年發布的小米3，才1999元。一個手機外接鏡頭，比手機還貴。



雖然小米的這顆外接鏡頭沒有ISP，依靠手機供電，但它仍然比普通的相機鏡頭還多一顆M43的感測器，而且還有設計製造、軟件適配等多方面的成本，並且全新產品沒有產業規模的低成本優勢。

需要注意的事，對消費者而言，小米的這顆外接鏡頭僅是一顆35mm的定焦頭，對於法師們來說，這顯然只是開啟錢包的第一步而已。並且，相比於普通的相機鏡頭，消費者每買一顆手機外接鏡頭，都要額外多付出一顆感測器（甚至包含全套防抖）的成本。

如此來說，複雜多樣的鏡頭對於剛起步的手機外接模式來說並不合適，對於消費者來說試水成本太高。在我看來，初期變焦鏡頭的優先順序應該大於定焦鏡頭，因為手機本身不缺定焦，沒有絲滑的變焦卻是目前使用者拍攝最顯著的痛點之一。

言歸正傳，其實筆者覺得，外接鏡頭的價格只要不是特別高，放在如今的市場上應該還是有空間的。畢竟高階產品價格的不斷攀升已經讓消費者有了更高的價格接受閾值。

做個假設，單開出一條手機產品線做成單攝，搭載旗艦配置定價3500元（參考搭載旗艦晶片的中端效能機），然後外接的變焦鏡頭賣到3000元-4000元，這樣加起來總價比現在的影像旗艦貴得不多，使用者還能獲得更加專業的影像體驗。如此來說，外接鏡頭應該是有市場的。

寫在最後

不管是秀肌肉還是真量產，小米和真我的外接鏡頭，都給創新設計匱乏已久的手機行業帶來了一抹亮色，也讓我們看到了未來影像旗艦的全新可能。

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