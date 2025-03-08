MWC2025新品合集｜今年全球移動通訊大會（MWC 2025）正式曲終人散，除了小米、HONOR等大廠在會場中發光發亮之外，其他廠商都有不少注目產品、技術展出，記者為大家總合多款今年大家必定注意的新產品，包括Samsung三星最新中階手機A56＋伸縮芒手機、Realme m43可換鏡頭手機、Lenovo太陽能筆電等！



今年MWC25不少有趣注目新品展出

．三星Samsung Galaxy Edge、A56、A36登場

早前Samsung於Unpacked發布會中，除了公佈了S25 Ultra等系列手機外，還公布了今年內將會推出超薄的Galaxy Edge手機，而今次MWC會場中亦有將Galaxy Edge展出，不過只是展出仍未能上手玩。

超薄的Galaxy Edge於MWC25展出

超薄的Galaxy Edge於MWC25展出

另外，在MWC前發布的中階手機A56及A36亦都低調地於會場展出，場中只有數台A56及A36，比例上不多，亦都不注目。但相信不少港人對這款中階手機感興趣！新機型配備6.7吋120Hz AMOLED大螢幕、5000萬畫素主鏡頭及5000mAh大電量。在防塵防水、安全性及AI系統更新方面也有亮眼表現。預計於3月下旬上市，值得期待。

Samsung Galaxyy A56及A36於會場低調登場

Samsung Galaxyy A56及A36於會場低調登場

Samsung Galaxyy A56及A36於會場低調登場

．Samsung其他有趣新品

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．Realme 更專業的概念換鏡手機

仍未在港推出行貨的Realme系列手機，今次在會場中正式公佈了如小米無線鏡頭般的概念手機，而且玩得更盡！手機上可看到一片m4/3感光元件，而且更可以接上不同的專業鏡頭，拍攝有如專業級換鏡相機質素的相片。會場中廠方接上了Leica鏡頭示範，可看到人像拍攝的確非常漂亮，比起iPhone拍攝出來的人像相片更靚。

Realme全新概念換鏡手機

可換上不同的相機鏡頭拍攝

realme全新概念換鏡手機公佈

．Lenovo太陽能notebook

Lenovo在MWC發佈了一台太陽能充電筆電Yoga Solar PC Concept，這款概念筆電採用背接觸式太陽能板設計，能在20分鐘的陽光下提供1小時的1080P影片播放時間。此外它還配備動態陽光追蹤系統，能自動優化充電效率，即使在弱光環境下也能穩定供電。新機包括14吋機身、32GB記憶體和1TB儲存，不過暫時未有上市時間表。

Lenovo太陽能notebook

．高性價比電競手機紅魔Redmagic 10 Pro展出

紅魔Redmagic 10 Pro去年尾發佈，雖然香港未有推出時間，但因為這款電競手機搭載高通Snapdragon 8 Elite處理器，配備7070mAh大電池以及1.5K 144Hz高刷新率屏幕，最高亮度可達2000nits，以及超靚仔機身設計，不少機迷非常期待。

紅魔Redmagic場內showgirl

高性價比電競手機紅魔Redmagic 10 Pro

高性價比電競手機紅魔Redmagic 10 Pro

．其他有趣新品

GlocalMe最新推出的外置eSim裝置，可為沒有內置eSim的手機或裝置，一插即加eSim功能。

GlocalMe最新推出的MeowGo衛星wifi蛋，可在世界任何地方都可以接收衛星上網通訊。

最新推出的伸線線無線router，更加輕巧實用。

Tecno新推出的迷你電競機箱，內置40系列晶片，機身卻只有一個小箱子大，非常節省位置。

四防手機專家ulefone同樣展出了全新四防水機ARMOR 28 Ultra