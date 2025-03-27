BABYMONSTER演唱會2025香港｜Cityline公售搶票｜座位表+連結

BABYMONSTER演唱會2025香港｜Livenation優先搶票｜座位表+連結｜BABYMONSTER 即將展開首次世界巡演《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR < HELLO MONSTERS >》，日前驚喜公布加開香港站，定於5月24日在亞洲國際博覽館舉辦。3月27日將會正式公開發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



BABYMONSTER 即將展開首次世界巡演《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR < HELLO MONSTERS >》，早前公布加開香港站，定於5月24日在亞洲國際博覽館舉辦。如果想親身感受各BABYMONSTER成員的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

VVIP Package | HKD $2,399

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ 演後歡送活動

▹ 較佳位置坐位門票（首九行）

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊售賣處排隊區

VIP Package | HKD $1,899

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ 較佳位置坐位門票

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊售賣處排隊區

BABYMONSTER演唱會2025香港站 直購連結：連結1、連結2

BABYMONSTER演唱會2025香港 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「BABYMONSTER演唱會2025香港」座位表及門券價錢為價格為VVIP 套票/ $2,399 (地面座位)、VIP 套票/ $1,899 (地面座位)、A/ $1,299 (地面座位)、A/ $1,299 (梯級座位)、B/ $899 (梯級座位)、C/ $699 (梯級座位)、輪椅座位/ $1,299

BABYMONSTER演唱會2025香港 演出日期

BABYMONSTER演唱會2025香港演出日期為5月24日，只演1場。

BABYMONSTER演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了BABYMONSTER演唱會2025香港Cityline公售時間，將是3月27日上午10時開售。

👇BABYMONSTER演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

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BABYMONSTER演唱會2025香港｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「BABYMONSTER演唱會2025香港」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。