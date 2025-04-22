微信AI助手元寶登場å混元與DeepSeek雙引擎智能互動提升生活效率
撰文：中關村在線
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日前，微信平台推出了首個AI助手——元寶。用戶可以通過微信搜索「元寶」，將其添加為好友後即可開始對話。
與傳統的AI助手不同，元寶直接以好友的形式出現在用戶的通訊錄中，無需下載額外的應用程序或跳轉至小程序。在聊天過程中，用戶還能看到「對方正在輸入...」的提示，彷彿是在與一位真實的好友交流。
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據官方介紹，元寶AI是騰訊旗下元寶App入駐微信生態的智能助手，採用了混元和DeepSeek雙模引擎技術，能夠與微信的功能和服務無縫融合。
該助手具備強大的內容解析能力，可以快速解讀公眾號文章、圖片以及各類文檔，並提供簡潔的總結與詳細的分析。用戶還可以對解析結果進行進一步的智能互動。
此外，元寶AI還支持從圖片中提取文字、解析表格數據、識別物體或場景等功能，同時提供證件照自動打碼服務，幫助用戶保護隱私。經過相關測試發現，元寶AI目前支持文字和語音消息輸入，但不支持設置聊天背景，也無法進行語音或視頻通話。
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