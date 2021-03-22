撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-22 19:57

Switch 用快充電池腦場格價｜《Monster Hunter》系列最新力作 《Monster Hunter Rise》即將在 3 月 26 日正式上市，作為「芒亨」系列事隔多年後重返手提遊戲機作品，相信不少獵人都打算將 Switch 帶出街遊玩。 但 Switch 本身的電池容量著實一般，難道三五知己約出來屠龍要限時限刻？此時一個容量夠大、充電速度又足夠的外置流動電池（又即俗稱的「尿袋」）就相當必要。今日《香港01》科技玩物記者就走訪腦場，為各位搜羅 10 款輸出充足又價錢不俗的流動充電器。

Switch 快速充電需要滿足兩大要點

Nintendo Switch 貶眼已經推出了 4 年時間，但對於其充電機制，官方一直未有詳細介紹，致使玩家群中也是眾所紛紜，更有不少人因為用錯電池／充電器進行供電而導致充電慢或不能充電的問題。

要為 Switch 進行快速充電，不是單靠 USB Type-C 線輸入就可以的

其實要為 Switch 進行有效率的充電，除了使用原裝火牛一途之外，只要是滿足兩個條件的火牛／流動電池，都一樣可以為 Switch 本體進行快速充電：

1. 支援 Power Delivery 2.0 或以上的技術

2. 電力輸出需要足夠 15W

以上兩個條件，僅作為 Switch 手提模式時的快速充電，如果要讓 Switch 以 Dock Mode／TV Mode 進行電視畫面輸出的話，電力的輸入就需要進一步提升至 30W 了。

腦場 Switch 10 款抵用快充外置電推介

對於電池的輸出、型號不甚理解，看完上文仍然未知如何選擇 Switch 用的充電池？記者就為大家揀選了 10 款性能、賣點各異的型號，並走訪深水埗腦場進行格價，為大家推介以下 10 款性價比不俗的快速充電外置電池。

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由 6 月起，Google Photos 將取消免費無限儲存相片、影片的服務，消息傳出之後掀起一股「轉會」的議論，而除了將相片搬到其他雲端儲存空間之外，將相片帶到外置式硬碟作備份的方案亦為不少用家推崇。



《香港01》科技玩物記者日前就再落腦場為大家對多達27款的外置便攜式SSD／HDD硬碟進行格價，看哪一款的性價比最為吸引。

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