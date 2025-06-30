林家謙演唱會2025｜公售抽籤公布＋搶票攻略｜座位表+連結

林家謙演唱會2025｜公售抽籤步驟＋搶票攻略｜附座位表+連結｜《White Summer 林家謙演唱會》即使展開，林家謙 8月重臨紅館，早前已經完成抽籤登記的fans們，就一定想知道有沒有中籤了吧。如果成功中籤，又想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



繼2022年舉辦「SUMMER BLUES」後，林家謙時隔三年，將於今年8月重臨香港體育館。渣打國泰Mastercard獨家優先訂票將於2025年6月17日中午12時起於Cityline開售，6.19在Trip.com開賣，並於6月23日上午10時起，在Urbtix先行抽籤及7月2日公開發售。

White Summer 林家謙演唱會 2025 購票資訊

抽籤結果公布連結：按此

中籤結果公佈：2025年6月30日(星期一)



成功登記抽籤人士可於城市售票網中籤結果專頁中輸入其「登記參考編號」查詢中籤與否，而每位中籤人士亦將收到個別通知。

中籤人士購票時段：2025年7月2日(星期三)上午10時至晚上8時



只限中籤人士按是次抽籤公開發售的規定和條款購買門票。中籤人士必須以登記抽籤時提供的同一張信用卡及其他資料完成交易，不得修改。每人限購最多兩張門票，並會實施「延後取票」方案。

White Summer 林家謙演唱會2025｜7.2 公開售票（限抽籤中籤人士）

開賣時間：2025年7月2日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結

White Summer 林家謙演唱會2025｜6.23-24 公售資格抽籤

開賣時間：2025年6月23-24日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結、連結2

抽籤結果公布連結：按此

網上登記抽籤將於2025年6月23日(星期一)上午10時開始至2025年6月24日(星期二)晚上8時截止。登記抽籤人士必須於截止時間前完成整個登記流程。每位成功登記抽籤人士將收到附有「登記參考編號」的確認電郵。所有於登記時段內成功提交登記人士的中籤機會均等，毋須搶先登記。

在網上登記抽籤時所需資料

1.登記人的英文全名（必須與身分證明文件相同）；

2.登記人將用以購票的有效信用卡的首六位數字及尾四位數字（注意：中籤人士必須以此信用卡於指定日子及時段內經指定連結購票，任何與此不符的信用卡號碼概不接受。請留意信用卡的有效日期，並必須於購票時段內能有效使用。）;

3.登記人的電郵地址及可以收取短訊 (SMS) 的手提電話號碼，以供登記驗證及中籤後購票之用。

林家謙演唱會2025 信用卡優先售 連結2

林家謙演唱會2025｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「White Summer 林家謙演唱會」座位表及門券價錢為$1,080 / $880 / $680 / $480⁠

林家謙演唱會2025｜演出日期

White Summer 林家謙演唱會 演出日期為8月22-24／26-27日，演出5場。

林家謙演唱會2025｜公開發售資訊

White Summer 林家謙演唱會 國泰Mastercard渣打信用卡獨家優先訂票將於2025年6月17日中午12時起發售。

White Summer 林家謙演唱會 2025 購票資訊

👇林家謙演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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White Summer 林家謙演唱會 2025 何時舉行？如何搶購？ White Summer 林家謙演唱會 2025 購票資訊 即睇購買連結及心得 White Summer 林家謙演唱會 2025 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 White Summer 林家謙演唱會 2025 門券詳情？ 價格為$1,080 / $880 / $680 / $480⁠

White Summer 林家謙演唱會 2025 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「White Summer 林家謙演唱會 2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。