高刷新率顯示器好在哪？遊戲流暢但需硬件支撐　（不出）

在如今的顯示設備市場中，高刷新率顯示器的宣傳鋪天蓋地，彷彿成為了追求極致視覺體驗的必備之選。



從電競玩家的激烈角逐戰場，到影視愛好者的沉浸式觀影需求，高刷新率似乎都在其中扮演着關鍵角色。然而，對於佔比龐大的普通消費者而言，情況又是怎樣的呢？

高刷新率有什麼用？

高刷新率顯示器與傳統60Hz顯示器在顯示效果上最直觀的差別體現在動態畫面的流暢度上。當屏幕刷新率為60Hz時，意味着每秒只能顯示60幅畫面，在面對快速運動的物體或場景時，由於畫面更新速度有限，容易出現明顯的拖影和模糊現象。例如，在觀看賽車比賽視頻時，賽車高速行駛的畫面在60Hz顯示器上可能會呈現出一條模糊的軌跡，難以清晰地分辨賽車的細節和位置。

而高刷新率顯示器，如144Hz、240Hz甚至更高刷新率的產品，每秒能夠顯示更多的畫面幀，大大提升了畫面的更新速度。在同樣觀看賽車比賽視頻時，高刷新率顯示器能夠更清晰地捕捉賽車的每一個瞬間，車身的線條、車輪的轉動以及揚起的灰塵都能清晰可辨，畫面過渡更加自然流暢，彷彿將真實的賽車場景栩栩如生地展現在用戶眼前。這種流暢度的提升在遊戲中表現得更為突出，玩家在操作遊戲角色進行快速移動、跳躍、射擊等動作時，高刷新率顯示器能夠讓角色的動作更加順滑，沒有卡頓感，極大地增強了遊戲的操作體驗。

240Hz顯示器（中關村在線提供）

日常辦公與網頁瀏覽

對於大多數普通消費者來說，日常辦公和網頁瀏覽是使用顯示器最主要的場景。在處理文檔、製作表格、撰寫郵件以及瀏覽新聞資訊、社交媒體等活動中，傳統60Hz刷新率的顯示器完全能夠勝任。在這些場景下，屏幕上的內容變化相對較為緩慢，用戶的操作主要集中在點擊、輸入和滾動頁面等常規動作上。

60Hz的刷新率所呈現出的畫面已經足夠流暢，能夠滿足用戶對訊息獲取和交互的需求，不會出現明顯的卡頓或不適感。即使將高刷新率顯示器應用於這些場景，用戶也很難察覺到與60Hz顯示器之間的差異，無法充分發揮高刷新率顯示器的優勢。

Apple顯示器（tranmautritam@pexels）

視頻觀看體驗

在視頻觀看方面，情況較為複雜。目前，大多數在線視頻平台提供的視頻內容幀率普遍在 24Hz、30Hz或60Hz。這意味着，當使用高刷新率顯示器播放這些視頻時，顯示器並不能完全利用其高刷新率的特性來提升畫面流暢度。以常見的24Hz電影為例，由於其原始幀率較低，高刷新率顯示器在播放時只能通過插值算法來模擬更多的畫面幀，試圖讓畫面看起來更流暢，但這種提升效果並不顯著，甚至在某些情況下可能會導致畫面出現不自然的 「肥皂劇效應」。

然而，對於一些專門製作的高幀率視頻內容，如部分體育賽事直播、高幀率電影或者演示視頻等，高刷新率顯示器能夠展現出其優勢，使畫面更加流暢、細節更加清晰，尤其是在快速運動的場景中，能夠有效減少畫面的拖影和模糊現象，為用戶帶來更逼真的視覺體驗。但考慮到目前高幀率視頻資源的相對稀缺性，對於主要觀看常規視頻內容的普通消費者來說，高刷新率顯示器在視頻觀看方面的必要性並不突出。

普通消費者的需求並不高（sulimansallehi@pexels）

遊戲娛樂需求

遊戲領域無疑是高刷新率顯示器的重要應用場景，但其重要性因遊戲類型而異。對於一些休閒類遊戲，如《植物大戰殭屍》、《開心消消樂》等，遊戲節奏相對較慢，對操作的即時響應要求不高，60Hz 刷新率的顯示器足以提供流暢的遊戲體驗。玩家在這些遊戲中更注重遊戲的趣味性和策略性，而不是畫面的極致流暢度。然而，對於電競遊戲和大型 3A 遊戲來說，高刷新率顯示器的作用就截然不同了。在電競遊戲中，如《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》、《CS:GO》、《Overwatch（鬥陣特攻、守望先鋒）》等，遊戲節奏快速，玩家需要在瞬間做出準確的操作和反應。

高刷新率顯示器能夠顯著減少畫面的延遲和拖影，使玩家能夠更清晰地看到遊戲中的細節和動態變化，從而在激烈的對戰中搶佔先機。以《CS:GO》為例，職業選手往往會選擇高刷新率顯示器，因為在高刷新率下，他們能夠更精準地瞄準敵人，捕捉敵人的細微動作，提升遊戲表現。

對於大型 3A 遊戲，雖然其對硬件性能要求較高，但高刷新率顯示器同樣能夠在一定程度上提升遊戲的沉浸感。在遊戲中，角色的快速移動、場景的切換以及激烈的戰鬥場面，高刷新率顯示器能夠讓這些動態畫面更加流暢自然，減少視覺疲勞，讓玩家更好地沉浸在遊戲世界中。

遊戲玩家偏愛高刷新率顯示器（RDNE Stock project@pexels）

但需要注意的是，要充分發揮高刷新率顯示器在遊戲中的優勢，電腦的顯卡等硬件性能也需要與之匹配，否則可能會出現幀數不足的情況，無法體現高刷新率的價值。

高刷新率顯示器價格現狀

目前，顯示器市場上，高刷新率顯示器的價格普遍高於傳統60Hz顯示器。以常見的 27 英寸顯示器為例，一款普通的60Hz IPS面板顯示器價格可能在600元至1300元之間，但是現在144Hz的顯示器價格也並不貴，因此即便是辦公的需求也可以選購144Hz的顯示器，這樣在瀏覽網頁的時候，效果也會更流暢，整體顯示效果更舒適。144Hz和60Hz的顯示器（同樣尺寸）差價基本在200元以內，因此如果預算不是特別緊張的話，還是推薦高刷新的產品。

而對於喜歡競技類遊戲的人群，比如《Delta Force（三角洲行動）》的愛好者，可以購買240Hz乃至更高的刷新率的顯示器。對於普通人來說，可能不能體驗出240Hz和144Hz的區別，但是對於遊戲玩家來說，這個體驗是有差別的。因此超高刷的顯示器更適合專業人群。

高刷新率顯示器的宣傳（中關村在線提供）

高刷也要考慮自己的硬件平台

要充分發揮高刷新率顯示器的性能，電腦的顯卡性能必須與之相匹配。因為顯示器的刷新率決定了每秒需要顯示的畫面幀數，而顯卡則負責生成這些畫面。如果顯卡性能不足，無法在高刷新率下輸出足夠的幀數，那麼即使使用了高刷新率顯示器，也無法實現流暢的畫面效果，反而可能會出現卡頓、掉幀等問題。

以常見的1080P分辨率、144Hz刷新率的顯示器為例，在運行一些對圖形性能要求較高的遊戲時，如《古墓麗影：暗影》、《刺客信條：奧德賽》等，需要顯卡能夠穩定輸出 144 幀以上的畫面才能充分發揮顯示器的高刷新率優勢。

根據顯卡性能天梯圖，通常需要 GTX 1660 Super及以上級別的顯卡才能在高畫質下滿足這一要求。而對於2K分辨率、144Hz 刷新率的顯示器，對顯卡性能的要求則更高，可能需要RTX 2060 Super或更高級別的顯卡。

如果是4K分辨率、高刷新率的顯示器，那麼即使是頂級的RTX 40系列顯卡也面臨着較大的挑戰。因此，普通消費者在考慮購買高刷新率顯示器時，需要首先評估自己電腦的顯卡性能是否能夠支持，否則可能需要同時升級顯卡，這無疑會增加整體的成本投入。

其他硬件因素影響

除了顯卡性能外，電腦的其他硬件因素也可能對高刷新率顯示器的使用產生影響。例如，CPU的性能也會在一定程度上影響遊戲的幀率。在一些對CPU性能要求較高的遊戲中，如果CPU性能不足，可能會導致遊戲在運行過程中出現卡頓，即使顯卡能夠滿足高刷新率的需求，也無法實現流暢的畫面輸出。此外，內存的容量和頻率也會對系統性能產生影響。如果內存容量過小或頻率過低，可能會導致遊戲加載緩慢、運行過程中出現卡頓等問題，進而影響高刷新率顯示器的使用效果。

在連接方面，顯示器與電腦之間的數據線也至關重要。高刷新率顯示器通常需要使用支持高帶寬的數據線，如DisplayPort 1.4或HDMI 2.1接口的數據線，以確保能夠傳輸足夠的圖像數據，實現高刷新率下的穩定顯示。如果使用的數據線不兼容或質量不佳，可能會導致畫面出現閃爍、花屏或無法達到顯示器最高刷新率等問題。因此，普通消費者在購買高刷新率顯示器時，需要綜合考慮電腦的整體硬件配置，確保各個硬件之間能夠協同工作，以充分發揮高刷新率顯示器的性能優勢。

普通消費者的選擇建議

綜合以上對應用場景、顯示效果差別、價格差別以及硬件要求等方面的分析，對於普通消費者而言，在選擇顯示器時需要根據自身的實際需求和使用場景來做出決策。如果主要使用場景為日常辦公、網頁瀏覽以及觀看大多數常規視頻內容，偶爾玩一些休閒類遊戲，那麼傳統的60Hz顯示器已經能夠滿足需求，但是考慮到144Hz的顯示器也並不貴，可以考慮升級到144Hz。

普通消費者可以根據預算和需求進行平衡選擇（中關村在線提供）

然而，如果是一位遊戲愛好者，且主要玩電競遊戲或大型 3A 遊戲，同時電腦的硬件配置（尤其是顯卡性能）能夠支持高刷新率顯示器的運行，那麼購買一款高刷新率顯示器將能夠顯著提升遊戲體驗，使遊戲畫面更加流暢，操作更加精準，沉浸感更強。在選擇高刷新率顯示器時，需要綜合考慮刷新率、分辨率、色彩表現、對比度、響應時間等多個參數，根據自己的預算和需求進行平衡選擇。

延伸閲讀：5個買顯示器該看的參數 分辨率、刷新率點揀好？呢個尺吋最Fit（點擊連結看全文）

+ 19

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】