iPhone 17先達回收價直擊｜20/9傍晚Pro Max全線插水 不斷更新

iPhone 17先達回收價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 於正式開售，一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。根據今早（9月19日）上午11時更新的「第一口價」顯示，今年市場反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。而去到傍晚4時30分，不少款式都已經下插，但仍有水位可賺。



9月20日下午6時30分更新：先達回收價不斷更新中...

9月20日市況：傍晚6時開始Pro Max全線插水

隨著 iPhone 17 開售第二日晚市，旺角先達回收價在傍晚迎來最後一輪「跳水」，市場「炒風」可謂已暫時減低。iPhone 17 Pro Max 系列利潤全線急挫，下午一度回軟的價格進一步下跌，當中 1TB 的藍色及白色版本利潤由2,001及1,901，雙雙暴跌至僅剩1,001，利潤近乎腰斬。即便是之前表現最強勢的256GB橙色版本，利潤亦從2,651大幅回落至2,001。目前，全場最高利潤的型號為2TB橙色版本，但2,401的利潤相比首日高位已相去甚遠。

至於 iPhone 17 Pro 系列，收市市況更是一片慘淡。256GB 的白色版本價格急跌，由盈利$101轉為嚴重「倒蝕」$199，高低波幅接近$300，令不少持有者措手不及。其餘型號亦未見起色，512GB 及 1TB 的多款型號利潤僅在$1邊緣掙扎，或錄得數十元虧損，顯示標準版 Pro 的需求極之疲弱，已無利可圖。

到下午時先達回收價下跌，同時更加人流有增無減

以下是早上11時報導

iPhone 17 Pro Max 整體表現強勢 橙色機身暫時領先

綜合先達廣場早市的回收價數據，頂級型號 iPhone 17 Pro Max 的表現全面跑贏 iPhone 17 Pro。在 Pro Max 系列中，所有顏色及容量版本均錄得正回報。其中，2TB 容量版本最為矚目，其原價為16,999，回收價達19,600，買家可獲利$2601，利潤率相當豐厚。

在顏色選擇方面，雖然各容量的利潤差距不算極大，但今年新增的「橙色」機身似乎更受市場歡迎。以 256GB 的 iPhone 17 Pro Max 為例，橙色版本的回收價為13,000，較原價10,199高出2,801，比同容量的藍色及白色版本（利潤2,701）略高$100。同樣情況亦見於 512GB 及 1TB 版本，橙色機身的回收價均是三色之中最高，顯示市場對新顏色有額外需求。

截至9月19日早上11時的iPhone 17先達回收價

iPhone 17 Pro 市況相對平穩 僅部分型號有利可圖

相較於 Pro Max 的熾熱市況，iPhone 17 Pro 的回收價則顯得較為平淡。數據顯示，並非所有 Pro 型號都能獲利。當中，256GB 及 512GB 的藍色及白色版本均錄得輕微利潤，由1至201不等，當中以 512GB 的$201利潤為最高。

值得留意的是，iPhone 17 Pro 的 1TB 版本在開售首日即告「破發」，回收價為12,700，比原價12,799低$99，出現「倒蝕」情況。這反映市場對大容量標準版 Pro 的需求相對疲弱，或因消費者更傾向直接選購規格更強的 Pro Max 型號。

早上11時先達已經有不少果迷於先達排隊放機

而iPhone Air卻完全乏人問津...

iPhone 17 Pro／17 Pro Max炒價直擊（點下圖放大、不斷更新）

總結首日早市情況，今年的 iPhone 12 Pro 系列「炒風」主要集中在 Pro Max 型號。市場策略明顯傾向於追捧頂級規格，尤其是大容量版本及新推出的橙色款式。預計未來數小時，回收價仍會有所浮動，我們將持續為讀者跟進最新市況。