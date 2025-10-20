Windows即將變天　官方暗示解放雙手新功能　AI人機互動可靠這些

微軟即將揭曉一項關於Windows系統的重要更新，這項更新或將重新定義用戶與個人電腦的交互模式。



當天，微軟Windows官方帳號發佈了一則引人遐想的預告：

你的雙手即將迎來一段帶薪休假。是時候讓手指稍作休息了……本周四，將有重要消息公佈。

預告並未透露具體細節，但暗示了某種全新的操作方式可能即將到來。

近期，微軟持續釋放訊號，強調語音輸入將在未來Windows系統中扮演關鍵角色。 Windows部門負責人Pavan Davuluri表示，不久之後，使用者將能夠透過自然對話的方式完成寫作、繪圖或與其他應用程式互動，系統將具備理解使用者語義意圖的能力。

同時，微軟企業與安全業務負責人David Weston也指出，未來的作業系統將具備感知能力，能夠「看見」用戶所見、「聽見」用戶所聽，並支援透過語音指令執行更復雜的操作任務。

儘管官方尚未確認這些功能是否會在周四正式推出，但可以明確的是，微軟正在積極推進將自然語言處理與人工智慧代理技術深度整合至Windows 11之中。

然而，這種以語音為主導的互動模式能否被廣泛接受仍存在不確定性。回顧過往，微軟曾在Windows 8時期大力推廣觸控操作，試圖改變傳統輸入習慣，但最終未能獲得預期的市場回應。這次轉向語音控制，或將再次面臨使用者習慣與實際使用情境的雙重考驗。

延伸閲讀：Win 10將停止更新 一文看清升級到Win 11前要注意這3事項（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】