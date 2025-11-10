SanDisk推全球最小1TB USB手指！讀取速度高達400MB/s　售價吸引

近日，SanDisk宣佈推出全球最小的1TB USB-C手指（閃盤）——SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive。



據悉，這款隨身碟重量僅3g，是目前最小的USB-C手指，插入插槽即可穩固固定，專為適合需要在筆電或平板電腦上擴充容量的辦公人士和學生設計。

該隨身碟採用USB 3.2 Gen 1接口，讀取速率達 400MB/s（128GB-1TB版本）， 64GB版本也有300MB/s。

+ 3

兼容性方面，支持Windows 10，macOS 12、iPadOS 15及更新的系統。

容量分別為64GB、128GB、256GB、512GB和1TB，售價分別為14.99美元、19.99美元、27.99美元、54.99美元、109.99 美元，產品已上市，支持5年質保。

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】