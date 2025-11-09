11.11淘寶﹑京東雙11優惠　一件包郵到香港　搶「限時1蚊」商品

11.11 淘寶﹑京東 雙11優惠｜雙十一還有幾日就到，各大網購﹑電商平台早就推出大量的優惠預熱，到了 11.11 當日就更是新一輪搶購平貨的機會。淘寶﹑京東近年在香港大力發展，雙11期間更有 0運費以及大量的活動優惠。不論想買手機﹑平板，還是家電，趁雙11入手可能是全年最抵。



淘寶雙11優惠

在淘寶找雙11優惠產品的重點，是找到「1件包郵HK」標籤的商品，不論金額多少，只要有這個標籤的商品，都可以免運費包郵送到香港。同時，只要在淘寶上搜索任何商品，只要按下「雙11狂歡8.5折起」的標誌，就可以找出其中提供雙11優惠的產品，全部都以折扣價出售。

雙11八達通支付免手續費

買淘寶其中的一個問題，就是用信用卡﹑微信﹑支付寶都需要一定的手續費。今年雙11期間（11月14日前），在淘寶香港使用透過八達通消費，消費滿$300即減$15、滿$500即減$30，而且交易免手續費。

京東雙十一優惠

除了淘寶，現時都很多人喜歡在京東買家電﹑電腦配件，在雙11期間，購買京東的自營商品滿 $99 也有免費送貨上門優惠。逢星期六部分熱賣商品以直接半價出售的同時，更有 111 款商品提供「限時$1」搶購。另外，在京東官網也能找到雙11專區，電視﹑洗衣機﹑電腦等低至5折。