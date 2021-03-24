撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-24 15:51

MHR／Monster Hunter Rise／魔物獵人堀起｜即將推出，獵人們磨拳擦掌準備屠龍，但不少由 PS4《MHW》加入的獵人，覺得 Switch Joy-Con 手感欠佳，影響操作，beta 反被怨虎龍輾壓。解決方法可能是買官方的 Pro 手掣，但其實市面上有不少便宜的代用掣選擇，想快速找回手感，可以參考以下9款 Switch 手掣推介，以及腦場報價。

Switch Pro手掣（蔡浩騰 攝）

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PS4﹑Xbox 手掣都得？

Switch Pro 手掣可說是完全彌補了 Joy-Con 操作上的不足，玩家如追求操作體驗和手感，Joy-Con 實在難以滿足。除了以上多款 Switch 代用手掣外，市面上更有 USB 無線接收器，可以令 PS4 和 Xbox 手掣在 Switch 上使用。

記者透過 USB 無線接收器在 Switch 使用 PS4 手掣時，基本上沒有感覺到延遲的問題，不過在無線操作時，打 3 埸怨虎龍其中有一場出現斷線情況，雖馬上重新連接，但也因此「貓車」。這類 USB 無線接收器比 Switch Pro 手掣價格平約 $300，但可以用回《MHW》熟習的 PS4 手掣，對獵人來說是不錯的選擇，惟記者建議想穩定狩獵，最好駁 USB 有線連接。

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Switch 用快充電池腦場格價｜《Monster Hunter》系列最新力作 《Monster Hunter Rise》即將在 3 月 26 日正式上市，作為「芒亨」系列事隔多年後重返手提遊戲機作品，相信不少獵人都打算將 Switch 帶出街遊玩。



但 Switch 本身的電池容量著實一般，難道三五知己約出來屠龍要限時限刻？此時一個容量夠大、充電速度又足夠的外置流動電池（又即俗稱的「尿袋」）就相當必要。今日《香港01》科技玩物記者就走訪腦場，為各位搜羅 10 款輸出充足又價錢不俗的流動充電器。

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