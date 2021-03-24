撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-24 16:03

想一秒化身成為迪士尼公主？早前變臉App《ToonMe》在Twitter爆紅，全因為App可以將真人的樣子變成迪士尼彼思動畫人物！以下有20位香港名人轉換成Pixar臉後，都變得超級可愛，有些更加意外地......不說了，快點猜猜他們是誰！

👇👇👇勁猜20位香港名人Pixer臉！【點圖放大】👇👇👇

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《Toonme》App 利用AI將相片合成為迪士尼人物，每個人的Pixar臉都是度身訂造，完全不同，不過出來的Pixar臉是否好看就因人而異啦！記者就親身試玩過，見到效果一刻都「嘩嘩聲」！

👇👇輕鬆4步「大變身」迪士尼Pixar臉！【點圖放大】👇👇

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*注意：《Toonme》App本身是前3天免費試用，如果大家不想被收費，記得之後都要取消訂閱啦！另外，App會將大家上傳的照片，放到在雲端伺服器上保存最長兩星期的時間，所以用家們要留意啦！

同場加映：FaceApp令日本大叔變女神 FBI曾警告有保安漏洞 必學3招小心玩

FaceApp於 2017 年推出，由俄羅斯公司Wireless Lab研發，總公司設在聖彼得堡，儲存用戶照片的伺服器則在美國，目前有數以千萬計用戶。由於FaceApp會要求用戶多項授權，將相片上傳，所以曾經引起私隱問題，就連FBI都警告過有安全風險！除了私隱風波，更有用戶揭發FaceApp原來會自動續訂！FaceApp用戶絕對要小心安全問題！

👇👇👇大家一定要提防，按入話你知3大危機及解決方法【點圖放大】👇👇👇

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FaceApp的AI演算法可以讓用家自由轉變相片中性別，每次推出Filter都造成小轟動！

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同場加映：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

【Android APP／Google Play／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式】Android用戶要留意，可能你的手機因為下載了這些APP已被惡意程式入侵！即睇邊10款Android應用程式有問題！

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