Apple TV+ 比起 Netflix 及 Disney Plus ， 更注重作品的高格調，也肯豪使大錢拍冷門作品，連奧斯卡金像獎也予以肯定。近日 Apple TV 公布 2026 年全新陣容，簡直讓人心跳加速！



不僅有男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）驚喜現身，與金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）合演黑色喜劇《補鑊巨星》(Outcome)；「死侍」賴恩·雷諾士將化身冷戰時期美軍，推出電影《與敵同逃》（Mayday）！史提芬史匹堡監製、Amy Adams主演名作電影《海角驚魂》的美劇版，還有大量神劇回歸。如果你正愁今年該追什麼劇，這份清單絕對要收藏。

2026 Apple TV 必看大作推介

（根據作品注目度順序排序，請留意播出日期）

1. 奇洛李維斯黑色喜劇《補鑊巨星》(Outcome)

類型： 黑色喜劇電影

上線日期： 4月10日



男神奇洛李維斯飾演受勒索的荷里活影星，更有《情迷索瑪莉》靚女金美倫戴雅絲參演，奇哥必須面對過去的惡魔來拯救事業。單看這個卡士，搜尋熱度已穩坐第一！雖說奇哥揀戲口味有時太奇怪，但無論這部作品「係龍係蛇」，話題性已爆燈了。

2. 怪獸宇宙回歸《君主組織與神秘巨獸》第二季

類型： 科幻冒險劇集

上線日期： 2月27日



與《哥斯拉》、《金剛》同一世界觀的「怪獸宇宙」系列劇集，君主組織英雄與反派在金剛骷髏島重聚，全新泰坦巨獸將自海中崛起。絕對會成為 2026 年科幻迷搜尋熱度最高作品之一。

3. 「死侍」賴恩雷諾士跨國特務喜劇《與敵同逃》（Mayday）

類型： 動作喜劇電影

上線日期：9月4日



《死侍》賴恩雷諾士在作品中對《雷神》極度執迷，今次他終於如願與《雷神》……第一集導演簡尼夫班納合作，電影講述冷戰時期美國飛行員被困敵，竟與熱衷美國文化的 KGB 特工組成「不可能的搭檔」，風格幽默緊湊。

4. 艾美獎神劇《乜都得教練》(Ted Lasso)第四季

類型： 運動喜劇影集

上線日期： 2026 年夏季



簡介： Ted 重返 Richmond 迎接最大挑戰：執教二級女子足球隊。原班人馬 Hannah Waddingham 等悉數回歸。

5. 高評價驚悚新作《不完美女人》

類型： 心理驚悚影集

上線日期： 3月18日



簡介： 影后伊麗莎白摩斯 Elisabeth Moss 與嘉莉華盛頓 Kerry Washington 聯手，講述一宗打破數十年友誼的神秘犯罪，探討愛與背叛。

6. 星級家庭劇《瑪歌等錢使》

類型： 家庭喜劇影集

上線日期： 4月15日



《瑪歌等錢使》(Margo Got Money Troubles)是一部大膽、溫暖又充滿喜劇色彩的家庭劇，艾麗芬寧 Elle Fanning 與米雪菲花 Michelle Pfeiffer 飾演母女，再加上影后尼歌潔曼 Nick Offerman，講述退學生瑪歌如何在生活壓力中求存，情節大膽且溫馨。

7. 燒腦心理劇《誠實治療法》（Shrinking）第三季

類型： 心理喜劇影集

熱播中： 已續訂第四季



《誠實治療法》目前正在播出，並已續訂第四季。荷里遜福（Harrison Ford）主演，講述心理治療師打破常規直言不諱，引發人生大地震。

8. 驚悚重拍經典《海角驚魂》(Cape Fear)

類型： 驚悚影集

上線日期： 6月5日



馬田史高西斯 1991 年同名電影的重拍版，由當年製片史堤芬史匹堡親自監製。凶殘殺手 Max Cady (哈維巴登 Javier Bardem 飾)刑滿出獄，誓言向判他入獄的律師夫婦 Anna(艾美阿當斯 Amy Adams 飾)與 Tom Bowden (柏德烈韋遜 Patrick Wilson 飾)復仇。

Apple TV 2026年 其他必睇作品一覽

永生一對 (2月13日上架)： 浪漫喜劇電影，死後靈魂要在初戀與伴侶間決定如何共度永恆。

他消失前的最後一句話 S2 (2月20日上架)： 懸疑劇，Owen 逃亡五年後突然現身，Hannah 必須在陰影中重建家庭。

太空驕子 S5 (3月27日上架)： 科幻熱作，火星殖民地 Happy Valley 繁榮發展，但與地球的緊張局勢升級。

富貴鄰住偷 S2 (4月3日上架)： 犯罪劇，尊咸姆飾演的郊區竊賊更深入危險生活，新鄰居威脅揭露真相。

犯罪紀錄 S2 (4月22日上架)： 警匪劇，June 目睹政治集會暴力，被迫與 Daniel 進行危險交易。

寡婦灣 (4月29日上架)： 恐怖喜劇，小島鎮長欲振興觀光，卻喚醒了古老的小島詛咒傳說。

極樂佈局 (5月20日上架）： 驚悚喜劇，剛離婚的母親意外捲入勒索、謀殺與青少年足球的網絡。

洛城奇探 S2 (6月19日上架)： 哥連法路（Colin Farrell）飾演私家偵探 John Sugar 追查拳擊手失蹤案，捲入全城陰謀。

幸運女神 (7月15日上架)：《后翼棄兵》女主角安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演，女子為逃離過去，被迫最後一次擁抱犯罪本性。

轉戰匹克球 (7月24日上架)： 運動喜劇，網球天才因傷轉戰匹克球，與父親展開認同角力。

Matchbox 大電影 (10月9日上架)： 改編自知名的Mattel 玩具車，由莊先拿 John Cena 飾演的CIA 探員 Sean 帶領好友捲入國際追逐戰。

逆襲小勇士 (11月20日上架)： 成長電影，「星爵」基斯柏特 Chris Pratt 飾演海豹部隊成員，教導被霸凌的侄子真正的勇氣。

2026 Apple TV 服務資訊及月費

Apple TV+ 依然是目前性價比極高的選擇，無廣告且支援 4K 畫質。

香港月費： 港幣 $68

全家分享： 一個訂閱最多可供 6 位家庭成員使用。

