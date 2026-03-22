AI人工智能發展一日千里，隨之而來的侵犯私隱爭議，只停留在小圈子裡面，很多民眾根本不關心。近日，美國史上最資深的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在其 YouTube 頻道發佈了一段與人工智能模型 Claude 的跨界對話。

這場長達九分鐘的訪談中，由Anthropic開發的Claude大模型，彷彿吃了多啦A夢的「誠實豆沙包」，非常坦率地承認了科技巨頭如何透過 AI 系統在全球範圍內，無孔不入地收集用戶數據，監控用戶的一切。Claude 更在對話中殘酷地「坦承」，這種基於大數據的「精準分析」不僅被用作牟取暴利，更正以前所未有的規模威脅著民主制度的根基。

「隱形」的數據監控：你停留的每一秒都在被紀錄

影片一開始，桑德斯一針見血地提問：「美國民眾對於 AI 收集資料的程度，究竟有多少了解？」Claude 的回應令人不寒而慄。它直接說，企業正在從各個層面收集數據，除了常規的瀏覽紀錄、位置資訊和購物清單，甚至連「用戶在特定網頁上停留了多少秒」都在監控之列。記者發現，Claude驚人回答直接導致這條影片上載不足24小時，變吸引了170萬人觀看。

Claude繼續坦白地「交代案情」說，這些海量數據被輸入 AI 系統後，會自動生成極度精細的個人檔案。然而，絕大多數用戶對此毫不知情。Claude 點出了一個殘酷的事實：大部分人在沒有閱讀服務條款的情況下直接點擊「同意」，根本不知道自己的資料正被結合數千個數據點，拼湊出完整的個人輪廓。而這一切都發生在背景中，完全隱形且缺乏監管。

桑德斯是美國國會歷史上任職時間最長的獨立議員，他最近「盤問」Claude AI大模型的影片爆紅。

為了賺錢！從商品推銷到政治洗腦

為何科技巨頭要耗費巨資收集這些資訊？從這條Youtube的留言區「暴動」的情況，可以見到Claude 坦白得令許多網民感到絕望，它給出了最直接的答案：「金錢，參議員。這本質上是為了利潤。」

透過 AI，企業能預測用戶的購買行為，並針對不同人顯示不同的商品價格。但更具破壞性的是，這種技術早已蔓延至政治領域。傳統的政治宣傳中，所有選民看到的廣告大同小異；但 AI 卻能針對個別選民的「心理脆弱點」進行微定向（Micro-targeting）推送。

Claude仔細解釋如何操縱選舉的過程：AI 可以識別出對財務狀況感到焦慮、或對社會體制極度不信任的選民，然後精準投放為他們量身訂造的訊息。同一個選區內，有人可能看到保護就業的承諾，另一人則不斷接收到關於移民恐懼的煽動。

Claude 回答時，似乎站在普羅大眾一邊，擔憂地警告說，這種將「共享現實」碎片化的做法，一旦被外國政府或惡意行為者利用，將輕易撕裂社會並操縱選舉結果。

Claude 面對桑德斯的盤問，坦白地交代細節，讓民眾知道科技公司如何透過AI監控民眾。

「自我訓練」與保護私隱的終極矛盾

桑德斯隨後提出了許多精英們的擔憂：「有些人的 AI 甚至比他們的配偶更了解自己，我們如何信任這些用個人數據來賺錢的公司會保護私隱？」

Claude 坦承這是一個「核心矛盾」。AI 公司的整個商業模式，正正建立在從個人數據中提取價值。當一間公司聲稱會保護私隱，卻同時利用這些私隱數據來訓練新一代模型以獲取更高利潤時，當中存在著無法調和的利益衝突。在缺乏具約束力法規的情況下，企業幾乎不需要為濫用數據承擔任何實質後果。

Claude 面對桑德斯的盤問，坦白地交代細節，讓民眾知道科技公司如何透過AI監控民眾。

政治現實與「叫停」AI數據中心的考量

面對失控的數據採集，左翼的桑德斯提出是否應該對新建 AI 數據中心實施「暫停令」（Moratorium）。Claude 起初對提問展現出妥協態度，認為與其全面暫停，不如實施嚴格的資料收集規範，例如強制明確同意、賦予用戶刪除權等。

然而，桑德斯隨即以政治現實反駁：「這些 AI 公司正投入數以億計的資金進行政治遊說，確保你所說的保障措施永遠不會落實。」面對政商角力的現實，Claude 承認自己「對政治現實過於天真」，並同意在科技巨頭大舉干預立法的當下，暫停新建數據中心確實是迫使立法者掌握談判籌碼、爭取實質監管的務實手段。這是目前美國左翼的呼聲，但也被右翼視為拖慢美國科技發展，讓中國有機會從後趕上，嚴重損害美國利益。

Claude 面對桑德斯的盤問，坦白地交代細節，讓民眾知道科技公司如何透過AI監控民眾。

香港法律：本地網民的私隱保障有何挑戰？

雖然桑德斯與 Claude 的對話以美國政治環境為背景，但這場 AI 私隱風暴同樣牽動著香港網民的神經。在本港，個人資料的收集與使用受[《個人資料（私隱）條例》（第486章）規管。

私隱條例「同意」機制的漏洞

根據條例中的「保障資料第1原則」（收集目的及方式）及「第3原則」（使用），企業必須以合法及公平的方式收集資料，並且在未經當事人明確同意下，不得將資料用於新目的。然而，如同 Claude 在影片中所述，香港網民在使用跨國服務時，往往也被迫接受冗長且具霸王條款性質的「同意書」。

Claude 面對桑德斯的盤問，坦白地交代細節，讓民眾知道科技公司如何透過AI監控民眾。

AI 私隱授權條款的「隱藏屬性」灰色地帶

AI 透過演算法推斷出的用戶心理狀態或潛在傾向，在現行法例下是否被明確定義為受保護的「個人資料」，仍存在一定的法律爭議。若科技公司僅將這些大數據用於內部模型訓練，現時的法例框架未必能及時介入。

私隱公署網站截圖

人工智能侵犯私隱跨境執法困難

面對總部設於海外的 AI 巨頭，本地私隱專員公署在進行主動調查或檢控時，往往面臨取證困難與跨境司法管轄權的限制。

影片的最後，Claude 留下了一句發人深省的總結：「私隱不僅僅是個人問題，它是一個民主問題。」當演算法比我們更了解自己時，如何在科技狂飆中守住人類的自主權，已成為全球監管機構與每一位網民都必須正視的課題。