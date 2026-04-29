在瞬息萬變的商業世界，懂得運用AI已成為職場專才的「基本盤」。既然人人都在用 AI 處理公事，想脫穎而出，拼的就是速度、穩定！想像一下，當競爭對手在準備會議或即時分析資料時，你還受限於斷斷續續的VPN連線而慢半拍甚至錯失先機！

今次編輯就教你，點樣用好「工作好拍檔」ChatGPT，仲有如何配合免VPN + AI網絡專屬通道，更穩更順地發揮AI實力協助日常工作。這裡分享4個馬上能用的實戰方案：



1. 高質影像生成：用最新ChatGPT Images 2.0 產出高質簡報圖

準備Pitching簡報需要大量具說服力的圖片，但過往用AI生成圖片往往有「爛字」等問題。不過最新ChatGPT的Images 2.0大幅升級圖片生成品質，效果隨時比Gemini的Nano Banana更佳，同時可穩定生成文字內容。例如外出見客前忽然想到好點子，拿起手機輸入指令立即生成產品海報。不用慢慢等設計部同事幫忙，自己隨時順暢產出專業級視覺素材 。

1. 外出見客前忽然想到好點子，拿起手機輸入指令立即生成相關圖片

2. 影像生成無難度：隨時隨地產出高質簡報圖

2. 數據分析全面：極速讀完對手走勢出摘要

市場營銷主管經常要研究競爭對手的長篇策略報告，就要用到ChatGPT等擅於邏輯分析的AI模型，於短時間內抽出核心重點生成報告摘要，將閱讀大量冗長文件分工予AI負責，自己的時間就可以用於協調同事處理現實工作，輕鬆掌握市場動態 。不過，以前掛VPN上載大型檔案可能隨時斷線，最新就有AI網絡專屬通道等技術，下文會有簡易教學，如何用手機上載複雜數據仍然穩定迅速。

3. 語意理解極強：零散構思秒變專業計劃書

開完冗長的跨部門會議，或者在通勤時突然想到絕佳的企劃點子，這時候最怕靈感流失 。現在拿起手機用ChatGPT等AI平台輸入零碎重點，幾秒內就能自動轉化成格式齊全的商業建議書初稿，自己稍後再編輯修改，這功能特別適合需要經常撰寫Proposal向客戶推銷的項目經理 。

2. 語意理解極強：零散構思秒變專業計劃書

4. 翻譯潤飾自然：回覆跨國電郵絕不失禮

經常要與海外客戶對接的專業人士，搭車途中收到緊急電郵想馬上回覆，最方便當時是直接用人工智能翻譯和潤飾草稿。產出的外文用詞精準，不再生硬死板，馬上就能發出專業得體的電郵，展現你的專業態度。

3. 翻譯潤飾自然：回覆跨國電郵絕不失禮

關鍵時刻不容慢半拍｜SmarTone AI Plan 精準助攻．免VPN + AI專屬通道直連AI平台

在瞬息萬變的商場，決策速度往往決定勝負，尤其對於職場打工仔而言，AI 工具更是提升生產力的關鍵，不過上面用到的ChatGPT，又或者Claude等熱門AＩ平台，都仍未開放香港使用。如果使用VPN軟件，亦要面對潛在的連線不穩、複雜設定甚至私隱安全等問題。

SmarTone「AI Plan」設有AI專屬通道，可直接連結ChatGPT、claude.ai 等大模型平台，免卻使用第三方VPN的潛在風險。

編輯最近發現本地電訊商SmarTone新推「AI Plan」，配合他們獨有的「AI Connect」服務，不僅免VPN直連ChatGPT等受地域限制的熱門AI平台，同時設有AI網絡專屬通道，連接AI工具上載數據文件、生成圖片更穩更順，不怕網絡塞車延遲兼守護數據安全，避免因第三方VPN而出現私隱風險。要在職場上更進一步，自然無往而不利。

詳情可到官方網站了解：https://bit.ly/4tWpBvc

AI Plan 重點一覽

• 免VPN直連：無須使用第三方VPN軟件，大幅降低使用門檻，保障重要資訊安全。

• AI網絡專屬通道：特設專屬網絡通道，確保即時對話及生成圖像等操作穩定流暢 。

• 升級AI裝備：優惠價選購熱門AI裝置，包括Samsung Galaxy S26 Ultra、Galaxy Buds4 Pro及HTC Vive Eagle等。