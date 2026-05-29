Comic Con 2026會展開幕直擊：古天樂出龜波、聯手安孝燮搞慶全場

2026 年 5 月 29 日，由藝人古天樂一手促成的首屆香港 Comic Con 2026 正式在灣仔會展隆重開幕。現場除了有 6 米高巨型《龍珠》悟空氣像坐鎮，更邀請到安孝燮、Mads Mikkelsen 等多位國際影星現身支持，即睇 day 1 現場實況與必買精品清單。



古天樂主場出擊？與外國影星睇舞獅開幕

今次活動大使兼主辦之一的古天樂，在開幕前已於 6 米高《龍珠》巨型悟空像前大玩「龜波氣功」。開幕禮更具心思，安排了一班外國影星嘉賓，包括《死亡擱淺2》的 Norman Reedus、《沉默的殺機》Mads Mikkelsen、《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito、《回到未仔》86 歲的「布朗博士」Christopher Lloyd 、《星戰前傳》新西蘭男星 Daniel Logan，以及《全知讀者視角》韓國男神安孝燮一起看港式舞獅，又用「戰鬥碗」祝酒，現場氣氛瞬間引爆。

>>立即購買 Comic Con 2026 門票！ 😍<<

今次活動大使兼主辦之一的古天樂，在開幕前已於 6 米高《龍珠》巨型悟空像前大玩「龜波氣功」。

開幕禮更具心思，安排了一班外國影星嘉賓一起看港式舞獅，又用「戰鬥碗」祝酒，現場氣氛瞬間引爆。

開幕禮更具心思，安排了一班外國影星嘉賓一起看港式舞獅，又用「戰鬥碗」祝酒，現場氣氛瞬間引爆。

邊佑錫得知今次是Comic Con首次來港舉行，能參與其中深感榮幸。（葉志明 攝）

Comic Con 2026｜邊佑錫入鄉隨俗 舞獅點睛戰鬥碗敬酒場面有趣

《全知讀者視角》韓國男神安孝燮

《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito

>>立即購買 Comic Con 2026 門票！ 😍<<

有咩玩具figure要買？Hot Toys 龍捲風兩小時掃光

別以為 Comic Con 只有歐美風，場內日系元素同樣強勁。Hot Toys 除了招牌《蜘蛛俠》人偶，今次最搶手竟然是《九龍城寨之圍城》的「龍捲風」1/6 比例人偶，開場僅 2 小時現貨便被掃空，遲來的讀者只能預訂。場內還有《He-Man》、《Supergirl》（以及Lobo）、《異形》、《One Piece真人版》的實物展出及接受預訂。

有咩玩具figure要買？Hot Toys 龍捲風兩小時掃光

Hot Toys 除了招牌《蜘蛛俠》人偶，今次最搶手竟然是《九龍城寨之圍城》的「龍捲風」1/6 比例人偶

+ 4

JUMP系角色存在感高！6米咁高！

東映動畫與 Animation International 帶來的巨型6米《龍珠》悟空、《One Piece》路飛打卡位當然是全場打卡熱點。記者自己就好喜歡《龍珠+One Piece》的精品區，購買後可以加錢抽閃卡！店內有個特別的打卡區，可讓你變身成為路飛！有請玩具界大佬Amaz老闆試玩！

東映動畫與 Animation International 帶來的巨型6米《龍珠》悟空、《One Piece》路飛打卡位當然是全場打卡熱點。

東映動畫與 Animation International 帶來的巨型6米《龍珠》悟空、《One Piece》路飛打卡位當然是全場打卡熱點。

東映動畫與 Animation International 帶來的巨型6米《龍珠》悟空、《One Piece》路飛打卡位當然是全場打卡熱點。

東映動畫與 Animation International 帶來的巨型6米《龍珠》悟空、《One Piece》路飛打卡位當然是全場打卡熱點。

>>立即購買 Comic Con 2026 門票！ 😍<<

必得古生神級珍藏！1 比 1 星戰蝙蝠俠雕像

玩具迷必衝「天下一」攤位，現場展出古天樂私人珍藏的 10 多款 1 比 1 等身大雕像，由《星戰》、超人到蝙蝠俠一應俱全，極具氣勢。

必得古生神級珍藏！1 比 1 星戰蝙蝠俠雕像

+ 8

馮德倫亦帶來自創角色「BUCKET MAN」展位，除了有搪膠公仔，還有與 Edison 品牌 CLOT 合作的服裝，購物後還能玩「紅A」藍色盲盒夾公仔機，互動感十足。

馮德倫亦帶來自創角色「BUCKET MAN」展位

馮德倫亦帶來自創角色「BUCKET MAN」展位

打機玩咩好？PS5《漫威鬥魂》新角率先試玩

PS5 展區針對美漫主題，設置了《漫威鬥魂》試玩區，提供 5 個對戰台及不同手掣供體驗。新版本加入了「佩妮柏加」及女版黑豹兩款可用的試玩角色。現場亦展示了 PS5 新型 Fight Stick「FlexStrike」，格鬥遊戲迷不容錯過。

PS5 展區針對美漫主題，設置了《漫威鬥魂》試玩區

最意想不到是PS5《漫威鬥魂》吸引到DC英雄閃電俠都駐足欣賞。

PS5最新Fight Stick 「FlexStrike」

參與PS5《漫威鬥魂》試玩可以抽1款Q版襟章。

電訊商與手遊展區

CMHK旗下的年輕人電訊生活品牌s/ash，精心打造了四大沉浸式體驗區，向Z世代展現「點解要揀」的品牌精神，同場還有VIVO新機300 Ultra 的出機優惠。

CMHK旗下的年輕人電訊生活品牌s/ash，精心打造了四大沉浸式體驗區

CMHK旗下的年輕人電訊生活品牌s/ash，精心打造了四大沉浸式體驗區

s/ash體驗區還有VIVO新機300 Ultra 的出機優惠。

s/ash體驗區還有VIVO新機300 Ultra 的出機優惠。

csl 展位有一系列融合AI科技的互動體驗及會場限定禮遇，去限定遊戲專區參與動漫 x AI主題體驗活動， 有機會贏取官方限定禮品及享有精選產品優惠。

csl 展位有一系列融合AI科技的互動體驗及會場限定禮遇，去限定遊戲專區參與動漫 x AI主題體驗活動， 有機會贏取官方限定禮品及享有精選產品優惠。

MO+與人氣game《燕雲十六聲》合作於COMIC CON 2026 出展，現場除咗有逼真場景俾大家打卡，仲會有會場限定優惠及見面禮。

MO+與人氣game《燕雲十六聲》合作於COMIC CON 2026 出展

最多女性用家的攤位必數《戀與深空》，場內有「深空映愛永恆」沉浸式打卡區，不過為了照片真用家，此區採實名預約抽選制度。

最多女性用家的攤位必數《戀與深空》，場內有「深空映愛永恆」沉浸式打卡區

>>立即購買 Comic Con 2026 門票！ 😍<<

炒卡大晒！場內大量遊戲卡攤位

大家心知，今年最多人玩的「game」是炒Pokemon卡，場內不乏卡牌鑑定、炒卡抽卡類的攤位；去CASETiFY的booth，買《DanDaDan》與《Tamagotchi》系列產品都有卡抽。

場內不乏卡牌鑑定、炒卡抽卡類的攤位

知名的歐洲panini 集圖冊，今次主打世界盃足球明星卡。

去CASETiFY的booth，買《DanDaDan》系列產品都有卡抽。

去CASETiFY的booth，買《DanDaDan》與《Tamagotchi》系列產品都有卡抽。

去CASETiFY的booth，買《DanDaDan》與《Tamagotchi》系列產品都有卡抽。

精特別推薦本地有heart新品牌Ember Toys，他們同時開發可動科幻機械人figure以及Q版搪膠（當中一款戰損版三一萬能俠，非常出色），可以即場體驗電力轉動飛拳的「帝皇萬能俠」。

特別推薦本地有heart新品牌Ember Toys

他們同時開發可動科幻機械人figure以及Q版搪膠（當中一款戰損版三一萬能俠，非常出色）

可以即場體驗電力轉動飛拳的「帝皇萬能俠」。

+ 4

精品玩具攤位主打Storm Arena系列的《少年街霸》figure，也展示了CCS與Sky X 的萬能俠新作。

精品玩具攤位展示了CCS與Sky X 的萬能俠新作。

精品玩具攤位展示了CCS與Sky X 的萬能俠新作。

除了大品牌，場內左側的小型展商區域才是「靈魂所在」。大會邀請了世界各地的人氣漫畫家及插畫家駐場，回歸「Comic Con」以畫會友的原點，沒有被囡囡寫真集騎劫。

大會邀請了世界各地的人氣漫畫家及插畫家駐場，回歸「Comic Con」以畫會友的原點

大會邀請了世界各地的人氣漫畫家及插畫家駐場，回歸「Comic Con」以畫會友的原點

大會邀請了世界各地的人氣漫畫家及插畫家駐場，回歸「Comic Con」以畫會友的原點

活動資訊：Comic Con Hong Kong 2026

舉行日期： 2026 年 5 月 29 日至 5 月 31 日

活動地點： 灣仔香港會議展覽中心 (HKCEC) Hall 3

開放時間： 10:00 - 20:00 (5 月 31 日至 19:00)