iPhone沒電關機仍可定位？全因蘋果預留備用電　兩款晶片暗中運作

很多人都好奇，手機明明沒電關機了，iPhone的「尋找」（Find My）功能居然還能用，其實原理並不複雜，就是蘋果在iPhone裏留了後手。從iPhone 11開始，手機用到自動關機時，系統不會把電徹底用光，而是專門留一小部分電量，進入低功耗備用模式。



這時候螢幕開不了，也沒法正常打電話，但手機會變成一個類似AirTag的定位信標，繼續工作一段時間。

很多人都好奇，手機明明沒電關機了，「尋找」（Find My）功能居然還能用，其實原理並不複雜，就是蘋果在iPhone裏留了後手。（youtube@Apple Support）

它靠兩款關鍵晶片維持定位。一款是超寬頻晶片（UWB，Ultra Wideband），負責空間感知，能提供更精準的位置，靠近時還能精確定位。另一款是低功耗藍牙晶片，耗電量極低，持續向外廣播訊號，不用連網絡也能工作。

附近路過的其他蘋果設備，會自動檢測到這個訊號，然後把位置匿名上傳到雲端，機主在另一台設備上打開「尋找」App，就能看到位置。沒電關機後，這個功能一般還能撐5小時，最長可維持24小時。

透過「尋找」（Find My）功能，便可追蹤個人 Apple 裝置的位置。（youtube@Apple Support）

只要提前登錄蘋果賬號，打開查找我的iPhone，手機快沒電時還會自動把最後位置發出去。整個過程都是加密的，別人看不到你的設備訊息。

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