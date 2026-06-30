LinkLike C-Flow／Shokz OpenDots 2／榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2｜夾耳式藍牙耳機2026推薦3選｜藍牙耳機向來不是入耳就是掛耳，近年又新興一種佩戴方式類似「耳夾耳環」的「夾耳式藍牙耳機」（Ear Clips Earbuds），它機身極輕而且不用塞進耳窿，兼具掛耳機運動耳機的安定感，且少了一份笨重、多了一份時尚感，女仔日常用不難襯衫。現在就為你推薦3款2026年全新夾耳式藍牙耳機



推薦3款2026年全新夾耳式藍牙耳機（左起）：Shokz OpenDots 2／LinkLike C-Flow／榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2（鍾世傑 攝）

LinkLike C-Flow｜無縫切換的 Athleisure 女神

LinkLike C-Flow 兼具隱定的佩戴感，以及高顏值幾何美學機身；它機身雖然輕，但整個線條是專為亞洲人耳型而設，就算戴著做gym、打波，一樣非常穩固。

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（LINKLIKE - C-Flow 耳夾式藍牙耳機｜HK$620｜有氧氣藍／岩橙／灰黑三色選擇）（鍾世傑 攝）

它外觀設計亦非常講究，採用市面少見的方塊形耳機盒，流線形的耳機像極一對時尚的耳環，帶給用家「無感佩戴」的頂級舒適度，就算離開了健身房或球場，繼續襯時裝一樣好看，真是「入得gym房、出得廳堂」。（LINKLIKE - C-Flow 耳夾式藍牙耳機｜HK$620｜有氧氣藍／岩橙／灰黑三色選擇）

LinkLike C-Flow 外觀設計亦非常講究，採用市面少見的方塊形耳機盒，流線形的耳機像極一對時尚的耳環。（鍾世傑 攝）

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LinkLike C-Flow 其他優點：

人體工學天花板： 獨創水滴形仿生設計，單邊僅重 4.7g，配合 TitanaCore™ 鎳鈦柔韌記憶芯，鬆緊度專為亞洲人調校，真正做到久戴不痛。

LinkLike C-Flow 獨創水滴形仿生設計，單邊僅重 4.7g，真正做到久戴不痛。（鍾世傑 攝）

電量焦慮終結者： 配合充電盒總續航高達驚人的 78 小時！出差一整週不帶充電線都沒問題。

LinkLike C-Flow 配合充電盒總續航高達驚人的 78 小時！出差一整週不帶充電線都沒問題。（鍾世傑 攝）

全天候防護：LinkLike C-Flow 具 IP55 防水防塵能力，加上內部電路「三防塗層」，無懼香港潮濕多雨或運動大汗。支援雙裝置無縫切換，部分版本更支援 LDAC 高解析音訊。

LinkLike C-Flow 具 IP55 防水防塵能力，加上內部電路「三防塗層」，無懼香港潮濕多雨或運動大汗。（鍾世傑 攝）

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榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2｜務實的精緻主義者

如果你是一個只追求預算，想耳機設計穩陣耐看，也有一定的性能和音色，那Honor的「榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2」會適合你。它同時擁有「高CP值」與「極簡外觀設計」兩個優點，樸素的磨沙面充電盒、配同色系的彩色電鍍機身，非常耐看襟興。

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如果你是一個只追求預算，想耳機設計穩陣耐看，也有一定的性能和音色，那Honor的「榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2」會適合你。（鍾世傑 攝）

別看它外觀很簡潔，其實設計上都花了不少心思：10.8mm雙磁路大動圈，音色平均耐聽；它本身不分左／右耳，會自動感應佩戴方向，並作出自動調節。

別看「榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2」外觀很簡潔，其實設計上都花了不少心思：10.8mm雙磁路大動圈，音色平均耐聽。（鍾世傑 攝）

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$399定價買到非淘寶雜牌的藍牙耳機，預算有限的人可以考慮。（榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2｜HK$399｜有黑／紫／粉藍3色選擇）

（榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2｜HK$399｜有黑／紫／粉藍3色選擇）（鍾世傑 攝）

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「榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2」 其他優點：

耐看高顏值： 舒適鈦拱橋 2.0 設計，外觀圓潤亮面，戴在耳朵上就像時尚耳飾，毫無廉價感。

舒適鈦拱橋 2.0 設計，外觀圓潤亮面，戴在耳朵上就像時尚耳飾，毫無廉價感。（鍾世傑 攝）

續航誠意足： 搭配充電盒總續航可達 36 小時。

續航誠意足： 搭配充電盒總續航可達 36 小時。（鍾世傑 攝）

Shokz OpenDots 2｜追求極致的硬核玩家

如果你追求頂配性能，高科技感、音質與通話也需要一定水準，Shokz OpenDots 2 (E320)是不錯的選擇。Shokz 本身是專做運動耳機的，今次是品牌第2次挑戰旗艦級奢華運動耳夾，從耳夾的深合度、音色水準、通話清晰度各方面都是極尖的。

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如果你追求頂配性能，高科技感、音質與通話也需要一定水準，Shokz OpenDots 2 (E320)是不錯的選擇。（鍾世傑 攝）

不過相對的，OpenDots 2 的機身設計沒有其他那款推薦那麼具時尚感，賣相會比較男性化，適合預算充足，追求極致不妥協的專業運動愛好者。（Shokz OpenDots 2 開放式藍牙耳機 E320｜HK$1,599｜有白金、黑、灰銀三色選擇)

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不過相對的，OpenDots 2 的機身設計沒有其他那款推薦那麼具時尚感，賣相會比較男性化。（鍾世傑 攝）

Shokz OpenDots 2 其他優點

音質天花板： 搭載 Bassphere™ 2.0 低頻聚合技術與全新杜比音效（Dolby Audio），將開放式耳機的低音失真狂降 70%，聲場開闊震撼。

Shokz OpenDots 2 搭載 Bassphere™ 2.0 低頻聚合技術與全新杜比音效（Dolby Audio）（鍾世傑 攝）

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通話黑科技： 首創「骨氣雙導 6-Mic（包含骨傳導麥克風）」與 AI 降噪，哪怕在狂風中跑步，對方也能聽清你的聲音。

Shokz OpenDots 2 首創「骨氣雙導 6-Mic（包含骨傳導麥克風）」與 AI 降噪，哪怕在狂風中跑步，對方也能聽清你的聲音。（鍾世傑 攝）

精奢工藝： 表面處理採用七塗七烤緞光工藝，IP57級防水抗汗。MirrorPitch™ 聚能鏡技術有效防止漏音，隱私性極佳。防誤觸的雙指壓感操控非常靈敏。

Shokz OpenDots 2 表面處理採用七塗七烤緞光工藝，IP57級防水抗汗。（鍾世傑 攝）

3款機的音色分別：

LinkLike C-Flow： 中高音不俗，並可使用手機app再微調。更支援LDAC，駁Android機效果更好。

Shokz OpenDots 2 ：低音量多，而且支援全新杜比音效（Dolby Audio）。

榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2：基本是一種三頻均衡調音，低音相對渾厚。

（左起）榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2／Shokz OpenDots 2／LinkLike C-Flow，三機的試聽後佩戴感想。（鍾世傑 攝）

佩戴感想：

LinkLike C-Flow：最輕巧、穿上後過了一回兒，慢慢會忘了自己戴了耳機。

Shokz OpenDots 2：夾在耳背的組件比較大粒，卻帶來三機中最安心的穩固佩戴感。

榮耀親選LCHSE耳夾式耳機 2：最令人喜愛是它會自定義左右耳，不怕戴錯方向。

同場睇：Sony LinkBuds Clip 索尼首款耳夾式耳機