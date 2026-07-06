Noble Audio FoKus Apollo Pro頭戴式藍牙耳機評測｜美國發燒名牌Noble Audio 早前在CanJam展率先公開試聽的Noble Audio FoKus Apollo Pro頭戴式藍牙耳機，香港正式開賣，$5,980港元定價比Sony新作 1000X THE COLLEXION 還要貴多1K！它的首創同軸雙單元真的夠勁？憑什麼賣到這個價錢



Noble Apollo Pro耳機同軸雙單元貴Sony千元都值？

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Noble Apollo Pro 首創同軸雙單元到底有多誇張？

這款耳機最瘋狂的地方，是直接把14.5mm平板單元與40mm定制動圈單元塞進同一個軸心。這種藍牙耳機極罕見的硬核同軸設計，直接解決了高低音時間差問題。高音反應快如閃電，低音潛得極深，音場層次分明得讓人頭皮發麻。

跑車座椅皮革頭帶質感好又耐用

新機外觀充滿極致奢華感，機身線條銳利。最落本的是頭帶選用超級跑車御用的意大利Alcantara皮革，上手極之柔軟。耳墊則用上高透氣仿小山羊皮，在香港夏天這種濕熱天氣下，戴足2小時依然舒適，耳筒還能180度翻轉方便掛頸。

最落本的是頭帶選用超級跑車御用的意大利Alcantara皮革，上手極之柔軟。

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支援高清編碼聽感｜完全不像真聽藍牙？

硬件採用高通QCC3084晶片與藍牙5.3，一次過餵飽LDAC與aptX HD等高清編碼。配備10Hz至40,000Hz超闊頻響，實測聽歌時的人聲細節與樂器線條清晰得可怕。聽古典樂或搖滾樂時，那種空間感完全不像在聽無線耳機。

硬件採用高通QCC3084晶片與藍牙5.3，一次過餵飽LDAC與aptX HD等高清編碼。

實測聽歌時的人聲細節與樂器線條清晰得可怕。聽古典樂或搖滾樂時，那種空間感完全不像在聽無線耳機。

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通話質素如何？加送專業麥克風小Kam使實用

一般來說，頭戴式藍牙耳機是專為聽歌而設，通話收音是不抱任何期望的。但Noble Audio FoKus Apollo Pro 竟加送一支類似電競耳機使用的可拆式麥克風，如果你真的非常需要使用它作通話，插上去立刻變成通話神器。雖然通街用是有點「Kam」，但無可否認是很實用。

駁耳機線玩盡同軸雙單元效能

頭戴式藍牙不少都可以加3.5mm耳機線，但不是每部都使用機身內的DAC解碼。Apollo Pro則屬於可以的，所以使用有線模式時，音色將會更細緻、分析度更高。配件還包括4.4mm和6.3mm有線轉接頭，甚至航機座位使用的轉換插。

Apollo Pro使用有線模式時，音色將會更細緻、分析度更高。

配件還包括4.4mm和6.3mm有線轉接頭，甚至航機座位使用的轉換插。

專屬手機App設計簡單但實用調

想要極致音質就要懂得以專屬手機App調音。用家下載後能開啟多段式EQ均衡器自行調節頻段，亦可以一鍵切換主動降噪、通透或純被動隔音模式。雖然缺乏對手那種自動識別環境的花俏智能功能，但介面簡單直接，音質先決。

用家下載後能開啟多段式EQ均衡器自行調節頻段

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定價逼近六千元格價入手值不值？

香港定價高達5980港元。對比市面上賣三千多元的Sony XM5或Sennheiser，這價格確實會讓人卻步。但它完全放棄沒用的花俏智能功能，把成本全砸在極致調音與雙單元上。對於追求極致音質的科技發燒友來說，這筆預算絕對超值。

對於追求極致音質的科技發燒友來說，這筆預算絕對超值。

首批限時課金竟然還送神秘贈品？

為了吸引本地Fans課金，香港代理ECT這次推出首批購買限定狂歡優惠。只要在各大影音門市選購首批新機，免費贈送價值599港元的Noble Sceptre藍牙發射器，幫你穩定傳輸高清音色。如果你想配iPhone使用，這贈品是必須擁有。

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Noble Audio FoKus Apollo Pro 產品性能表

單元架構：14.5mm 平板單元 + 40mm 定制動圈單元（同軸混合單元設計）

頻率響應：10Hz - 40,000Hz

藍牙版本：藍牙 5.3（高通 QCC3084 晶片）

音訊解碼：LDAC / aptX HD / aptX Adaptive / AAC / SBC

機身材質：意大利 Alcantara 皮革頭帶、仿小山羊皮耳墊

隨機配件：專屬收納盒、可拆式 Boom Mic 麥克風、3.5mm 耳機線、4.4mm / 6.3mm / 飛機轉接頭

香港售價：HK$5,980

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Noble Audio FoKus Apollo Pro 香港售價：HK$5,980

消委評測55對真無線藍牙耳機｜2026年7月Updated

同期｜香港消委會亦推出了2026年7月最新藍牙耳機評測報告，包括了55款真無線耳機樣本，值得在入貨前參考一下。究竟那部最抵、那部最好聲？一齊點擊連結睇詳細報導：消委會評測藍牙耳機55款｜Apple Sony最高分．$219小米4千B&O同分

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