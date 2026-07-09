騰勢Z四座超跑上市　轉彎半徑僅4.62ｍ極靈活　滿電可跑超千公里

騰勢汽車官宣，旗下雙門四座跑車騰勢Z將於2026年7月9日正式上市。



新車由比亞迪全球設計總監沃爾夫岡．艾格（Wolfgang Egger）團隊操刀，採用「Pure Emotion 馭心流形」設計語言，版本多樣，除了硬頂版，還提供軟頂敞篷和賽道版。

騰勢汽車官宣，旗下雙門四座跑車騰勢Z將於2026年7月9日正式上市。（騰勢官網）

軟頂敞篷版採用可伸縮軟頂結構，收起後巧妙收納於後備箱，不佔用駕乘空間，座艙採用四座佈局，突破傳統超跑雙座限制更具實用性，內飾儀表屏搭配懸浮式的方形屏，中控區域會提供無線充電面板和控制按鍵。

硬頂版長寬高4780*1990*1330mm，軸距2780mm，接近2米的車身寬度帶來越級寬體視覺效果，全系標配碳纖維車頂，可選裝碳纖維前艙蓋、電動可調尾翼、專屬運動輪圈等輕量化與個性化套件。

騰勢Z雙門超跑亮相▼▼▼

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車身配備導流槽、側裙風刃、後擴散器等全套空氣動力學結構，配合平鋪式刀片電池壓低座艙重心，兼顧氣動效率與超跑比例。

作為全球首款搭載易三方整車智能控制平台的電動超跑，騰勢Z軟頂版配備前單電機、後雙電機的三電機獨立驅動架構，綜合輸出功率超1000馬力，零百加速跑進2秒內，躋身全球頂級性能車行列。

後軸雙電機可獨立控制，配合雲輦-M智能磁流變懸架，毫秒級阻尼調節帶來極致操控，並且後輪雙電機獨立轉向技術讓轉彎半徑僅4.62米，媲美小型車靈活性。

純電版搭載比亞迪第二代刀片電池，CLTC綜合續航超千公里，是全球最長續航純電超跑之一，基於800V高壓平台，支持閃充技術，常温環境下5分鐘可將電量從10%充至70%，有效緩解續航焦慮。

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