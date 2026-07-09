Sony RX10 V 1吋CMOS天涯機王上手試｜睽違九年，當年的「演唱會長焦神器」Sony RX10 系列終於復活！全新第 5 代「天涯機王」RX10 V 登場，強勢導入無反專業技術、AI 處理晶片與 30fps 無黑屏連拍。記者提早試玩 2 小時，即睇簡單上手後感。



Sony RX10 V 1吋F2.4天涯機王售$15990｜30fps無黑屏連拍直迫無反

機身細節改在微細處｜多功能搖桿好用

表面看，RX10 V 除改了電源開關設計，整體感覺與上代差不多。外觀變動不大，但升級全在微細處。

新增 AF-ON 按鈕與多功能搖桿（Joystick），操作更直覺。機身具防塵防滴設計，但 zoom 鏡仍需小心入水。

新增 AF-ON 按鈕與多功能搖桿（Joystick），操作更直覺。機身具防塵防滴設計，但 zoom 鏡仍需小心入水。

「扭芒」換上翻折式觸控 LCD 螢幕，僅能上下翻較可惜；電子觀景器（EVF）升級為高解析度 XGA OLED。

新增 AF-ON 按鈕與多功能搖桿（Joystick），操作更直覺。機身具防塵防滴設計，但 zoom 鏡仍需小心入水。

全新操控佈局一覽表：

新增獨立的 AF-ON 按鈕 與 多功能選擇器（Joystick 搖桿）

頂部增設左右雙控制轉盤與獨立 Mode Dial

熱靴升級為支援數位音訊介面的 MI 多功能熱靴

內置 Wi-Fi 升級至 5 GHz 高速頻段

屏幕升級為 翻折式觸控 LCD 屏幕

電子觀景器（EVF）升級為更大、高解析度的 XGA OLED

記憶卡槽全面優化，支援 UHS-I / UHS-II SDXC 高速卡



流言不實｜F2.4-4大光圈沒有「縮水」

網絡流言破除！新機依舊採用 20.1 MP 的 1.0 吋 Exmor RS 感光元件與 ZEISS F2.4-4.0 大光圈鏡頭（含 8 枚 ED 與 2 枚 AA 鏡片）。

新機依舊採用 20.1 MP 的 1.0 吋 Exmor RS 感光元件與 ZEISS F2.4-4.0 大光圈鏡頭（含 8 枚 ED 與 2 枚 AA 鏡片）。

24mm 廣角端 3 厘米最近微距

廣角端 24mm 微距支援 24mm 廣角端支援 3 cm 最近對焦；即便推到 600mm 望遠端也只需 72 cm。

微距支援 24mm 廣角端支援 3 cm 最近對焦；即便推到 600mm 望遠端也只需 72 cm。

微距支援 24mm 廣角端支援 3 cm 最近對焦；即便推到 600mm 望遠端也只需 72 cm。

等效2400mm 清晰影像變焦｜超誇張望遠

在 FHD 模式下，清晰影像變焦可達 1200mm，結合數位變焦最高可達 2400mm 誇張望遠。實測在 10 米外拍攝 model，細節輪廓依然分明，無愧「演唱會神器」之名。

由遠距24mm一路zoom近至1200mm影Model

由遠距24mm一路zoom近至2400mm影海上船隻

+ 1

BIONZ XR 與 AI 晶片：對焦算力直迫無反

RX10 V 換上與 Alpha 無反同級的 BIONZ XR 影像處理器與 AI 晶片，具備 575 個相位對焦點（畫面覆蓋率 70.6%）。配合 AI 即時追蹤（Real-time Tracking），每秒可進行 60 次 AF/AE 計算，實測對焦快且準。觸控屏幕介面會因應直度／橫度持機而改變排版。

支援高達 30 fps 的無黑屏連拍

如果要選購「演唱會神器」，新機支援 30 fps 無黑屏連拍。使用電子快門時，JPEG 緩存達 546 張以上，無損壓縮 RAW 也能頂住 141 張；動態範圍最佳化（D-Range Optimizer）亦擴展至最高 Lv8，實測實時追焦成像非常結實。

30fps 無黑屏連拍｜影車

+ 13

30fps 無黑屏連拍｜影人

+ 25

4K 120p 與專業色彩支援

拍片規格大幅追上時代，支援無裁切的 4K 60p 錄影（5.4K 超採樣），並解鎖 4K 120p 高格率影片錄製（有輕微裁切／不支援 Active 防震）。

無論是影相用的Creative Look 12 種預設色彩風格（記者試拍了很多種，最喜歡FL3），可直接套用或進行編輯以創立自訂外觀，並能儲存供日後使用。色彩調配上，S-Cinetone 首度加入，S-Log3 的基礎感光度也優化至更實用的 ISO 250-800。機身甚至支援導入 LUT，拍攝時能直接套用預覽。

Creative Look sony FL1 (Film Look 1) 試相

Creative Look sony FL3(Film Look 3) 試相

Creative Look sony FL2(Film Look 2) 試相

專業色彩全支援

S-Cinetone：首度原生內置，提供電影級的柔和膚色與高光。

S-Log3：經過全新優化，基礎感光度修正為更實用的 ISO 250-800（舊作則為較難駕馭的 ISO 1000-8000）。

User LUT：支援用戶自行上傳 17 與 33 點的 .cube 檔案，拍攝時可即時顯示調色濾鏡。



Z 電池解決續航力不足痛點｜早期出機送多1粒電

機身重量微縮至 1026g，並改用大容量 NP-FZ100（Z 電池），續航力飆升 50%。機身 USB Type-C 支援 18W PD 快充，同時仍保留 micro USB 插口。

Sony RX10 V 官方定價與香港首賣送電池優惠

建議售價： HK$15,990

正式首賣日： 2026 年 7 月 24 日

預購優惠： 於 2026 年 7 月 9 日至 7 月 23 日預購，發售當日免費獲贈原廠高容量 NP-FZ100 Z型大電池一顆（價值 HK$550）。

於 2026 年 7 月 9 日至 7 月 23 日預購，發售當日免費獲贈原廠高容量 NP-FZ100 Z型大電池一顆（價值 HK$550）。

Sony RX10 V 規格性能表

影像感測器：1.0 型，2010 萬像素 Exmor RS CMOS

影像處理引擎：BIONZ XR

最高連拍速度（電子快門）：30 fps

主體識別：即時識別自動對焦（人類 / 動物 / 鳥類 / 昆蟲 / 汽車 / 火車 / 飛機 / 自動）；人類（面部/眼睛、頭部/身體），動物（面部/眼睛）

即時追蹤：即時識別自動對焦 / 即時追蹤

4K 錄影最高格率：120p（有裁切） / 60p（無裁切）；XAVC HS / XAVC S / XAVC S-I；4:2:2 10bit

音訊：相容數位音訊介面的多介面 (MI) 熱靴；48KHz / 24bit 4聲道

Log 曲線：S-Log3、螢幕 LUT / LUT 匯入

快動作與慢動作/高格率 (S&Q/HFR)：S&Q

直播：4K 30p

觀景窗：0.5 型電子觀景窗 (QVGA OLED)；3,686,400 點，約 0.78x 放大倍率，120 fps 格率

LCD 螢幕：3.0 型 (3:2) 162 萬點

記憶卡插槽：單插槽 (UHS-I/II)

USB 介面：USB Type-C® (3.2 Gen2)

Wi-Fi：2.4 GHz / 5 GHz

電池續航力：NP-FZ100，使用 LCD 螢幕時約可拍攝 630 張靜態照片

尺寸（寬 x 高 x 深）：136.4 x 94.5 x 151.3 毫米；136.4 x 94.5 x 131.9 毫米（從鏡頭前端至螢幕，待定）

重量：約 1,111 克（包含電池 NP-FZ100 及記憶卡）；約 1,026 克（僅機身）