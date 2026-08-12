冷氣機缺氧中毒｜開冷氣連吹30小時嘴臉全麻抽搐！拆解換氣迷思

冷氣機缺氧中毒｜近日，一名女子因在密閉房間內連續開冷氣長達30小時，出現嘴唇發麻、手腳發硬乃至全身抽搐的症狀，送院後被診斷為呼吸性鹼中毒。這宗個案揭開了一個大眾忽視已久的家電盲區——我們天天吹的冷氣，大多數根本不具備任何換氣功能。



密閉房間內空氣無法流通，二氧化碳飆升引致頭暈甚至呼吸性鹼中毒。（AI生成）

冷氣機運作原理：為甚麼開冷氣不能換氣？

許多人以為冷氣機就像抽氣扇一樣，能源源不斷地把室外的空氣吸進室內。據新浪財經新聞報道，當事人因長時間緊閉門窗而釀成意外。傳統的分體式冷氣機，其室外與室內機之間連接的金屬管道，裡面流動的只有雪種，並沒有任何空氣傳送通道。室內機的工作機制，純粹是把房間內的空氣吸入、通過冷卻蒸發器降溫，再吹回房間內。簡單來說，這是一個100%的內循環系統。

冷氣機僅能內循環而無法做到更換室內空氣。（AI生成）

當身處密閉房間連續開冷氣幾十個小時，室內的氧氣就會被你的呼吸持續消耗，而呼出的二氧化碳則被困在室內，無處可逃。

【傳統分體式冷氣機運作】室內舊空氣 ──> ［吸入冷氣機］ ──> ［蒸發器降溫］ ──> 吹出冷風（室內內循環）



二氧化碳超標有多可怕？從頭暈到呼吸性鹼中毒

根據全球空氣質素權威機構IQAir香港的數據，正常的室內二氧化碳濃度應該維持在400-1,000ppm之間。

二氧化碳濃度 (ppm) 對人體的物理影響 400-1,000ppm 正常濃度，空氣清新，思維敏捷 1,000-2,000ppm 開始感到空氣悶熱、昏昏欲睡、注意力下降 2,000-5,000ppm 引發頭痛、胸悶、心跳加速、噁心及倦怠 >5,000ppm 嚴重缺氧，可引發呼吸急促、肌肉痙攣乃至昏迷

在密閉環境下長時間吸入高濃度二氧化碳，人體會不由自主地加快呼吸節奏。Comedi健康專欄的醫療科普指出，過度換氣會導致體內二氧化碳過量排出，引發血液pH值升高的呼吸性鹼中毒。這正是新聞個案中女子出現手腳發硬、嘴唇發麻與抽搐的關鍵病因。

當高濃度時，二氧化碳會取代氧氣，造成傷害甚至死亡。（IQAir）

如何破解室內缺氧？3招低成本智能家居保命法

【1】定時通風換氣：身處冷氣房時，最好每隔一小時就開窗通風5分鐘。

【2】定期清洗冷氣機：濾網在長期使用的情況下，建議每2至4星期清洗一次。

【3】保持濕度：冷氣房內準備一台加濕器或者放一盆清水，將濕度維持在40%-60%。