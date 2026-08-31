深圳退稅買手機電子產品攻略2026｜國行手機退稅流程手續全解說

深圳退稅買手機攻略｜近年不少人喜歡北上購買手機或運動相機等，皆因不單可以食「國家補貼」（簡稱「國補」），加上「離境退稅」優惠，兩者疊加使用為港人提供了極大的折扣誘因。而早前HONOR推出只限在國內發售的ROBOT Phone，記者親身前往深圳實測購買手機，實試「退稅」步驟。由門店交易至關口退稅的完整流程、關鍵節點及重要注意事項，為有意北上購置電子產品的讀者提供一份實戰攻略。



深圳不少大型商場的專門店都提供退稅服務

今次記者在深圳HONOR專門店入手最新ROBOT Phone

深圳門店流程全攻略：店員協助辦理 驗機後重新封箱

今次記者於深圳HONOR專門店購入最新ROBOT Phone，同時向店員表明需要辦理「離境退稅」（因為超過了6000人民幣，因此不能取得國補）。此時，需要向店方提供回鄉證正本登記。

記者所在的手機專門店店員對整個流程已相當熟悉。基本上，店員會協助處理絕大部分的文件工作，包括填寫退稅申請單及國補核銷表格，消費者只需在旁等候及核對資料。

文件完成及簽署後，店員嚴格按照退稅規定，將手機、鏡頭套裝及所有配件妥善放回盒內。

記得離開店前要取得4張文件

整個在店內的流程，由購機登記至付款，記者總共花費了約半小時。以記者是次消費為例，9999人民幣，文件顯示稅額為11%，不過最後可以獲取的退稅額大約為9%。

福田口岸海關離境退稅實測

完成門店購物並取得所有單據後，下一步就是前往關口辦理「離境退稅」。必須注意的是，退稅流程必須在購物當日，並於設有「退稅點」的指定關口離境時辦理。記者是次選擇經由福田口岸返回香港。

抵達福田口岸的離境大堂後，首先要尋找退稅櫃位。第一步是在櫃位旁的取票機上點選「海關服務」並領取籌號。

等待叫號後，記者需向關員提交三樣物品：已封裝的退稅貨品（即手機套裝）、個人回鄉證，以及在手機專門店完成的所有文件（包括退稅申請單及銷售發票）。

接著是海關查驗的關鍵環節。關員會要求買家必須在現場將產品的拆封，並取出盒內物件（手機及配件）供其核對。查核完畢後，關員會要求買家在相關文件上簽名確認。在此提醒，簽名時最好簽回與回鄉卡上一致的簡體中文姓名，以確保文件統一性。

海關人員核實所有資料無誤並蓋章後，整個海關流程便告完成。此時，關員會交還所有文件，並給予記者一張新「籌號」，這張籌號是用於旁邊的銀行櫃位。

記者隨即轉往旁邊指定的銀行退稅櫃位，等待叫號。到號後，只需將剛才海關蓋章的全套文件、回鄉證等一併交給銀行職員。職員核實後，會詢問退稅款項的收取方式。消費者可選擇透過AlipayHK、支付寶（內地版）、微信支付（內地版）。

成本結算：實際退稅率9%詳解

在退稅金額計算方面，消費者必須了解一個重要概念。雖然中國內地的增值稅（VAT）稅率為13%，但這並不代表可以全額退回。根據規定，退稅代理機構（通常是銀行）會收取當中部份作為手續費，因此，旅客最終實際到手的退稅金額是總消費額的9%。

以記者是次消費為例，購買手機支付了9999人民幣，記者最終成功取回約1036港幣的退稅款項。

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離境退稅懶人包：八大口岸地點及四大關鍵條件

要成功取得退稅，除了上述流程，還必須符合「離境退稅」的四大基本條件。第一，申請人必須是持有《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）或外國護照的「境外旅客」。

第二，必須在掛有「退稅商店」標識的指定商店購物。目前深圳大部分大型連鎖電器店、手機品牌專門店及百貨公司均已支援。

第三，購物金額及時限有嚴格規定。申請人必須在同一日內、於同一間退稅商店消費滿500人民幣（最低消費門檻），並且必須在購物日起計90日內攜帶商品離境。

第四，退稅商品必須為個人自用物品，且在申請退稅時應為「未啟用」或「未消費」狀態（即海關查驗前必須保持商店的原始封條）。

目前，深圳市共有八個主要口岸設有海關退稅點，覆蓋海陸空。港人常用的陸路口岸包括：福田口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、皇崗口岸、蓮塘口岸及文錦渡口岸。此外，深圳寶安國際機場及蛇口郵輪母港亦可辦理。

提醒：國行手機平價背後 系統與App兼容性風險

雖然「國補」加「退稅」的組合優惠確實吸引，但消費者在享受近三成價差的同時，必須留意購買「國行手機」的潛在風險。最主要的分別在於作業系統。

國行版的Android手機系統，與香港行貨或國際版系統存在差異，最明顯的是原生並不一定內置Google服務（GMS）。雖然部分品牌可透過自行安裝解決，但穩定性及完整性不及港版。而且有部分香港常用的應用程式可能無法在國行手機上完美運行。根據不少用家經驗，尤其部份香港本地的銀行App或金融理財App，有機會因系統差異或安全認證問題而無法登入、閃退，甚至無法安裝。