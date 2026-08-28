Apple秋季發布會定檔9.10！摺機iPhone Ultra登場　只有護照大小

蘋果公司於當地時間8月26日正式宣佈，將於香港時間9月10日凌晨1點在美國加州總部舉行秋季新品發布會，屆時將通過公司官網進行全程直播，本次活動主題為「Surprise and shine」。



本次發布會將推出iPhone Ultra摺疊屏和iPhone 18 Pro系列直板旗艦。其中全新的iPhone Ultra是蘋果史上外觀變化最大的機型，摺疊狀態下其大小約等於一本標準護照，幾乎不佔用額外空間，有效避免了「手機加平板」雙設備攜帶的負擔。

蘋果公司於當地時間8月26日正式宣佈，將於香港時間9月10日凌晨1點在美國加州總部舉行秋季新品發布會。（Apple）

得益於5.5英寸外屏設計，摺疊狀態下iPhone Ultra的寬度控制得當，單手打字和日常刷訊息流沒有壓力，適合接打電話、視訊通話、掃碼支付等高頻操作。展開後屏幕尺寸達到7.8英寸，大致相當於一台小型iPad，適合移動辦公、追劇等場景。

iPhone Ultra外觀展示：

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值得關注的是，該機的單邊厚度約為4.5毫米，是蘋果史上最薄的iPhone機型。受限於機身厚度，iPhone Ultra取消了獨立長焦鏡頭，僅保留4800萬像素主攝與超廣角的雙攝組合，遠景拍攝主要依賴主攝的數碼裁切。

同時，由於機身內部空間無法容納3D結構光組件，該機回歸側邊指紋識別方案，不支持Face ID面容解鎖，這是蘋果近年來唯一一款僅支持指紋識別的高端iPhone。

在核心配置方面，iPhone Ultra搭載2nm工藝的A20 Pro晶片，配備12GB RAM，電池容量超過5000mAh，出廠預裝iOS 27系統，並針對分頁場景進行了專屬優化與適配，為用戶提供更加高效便捷的摺疊交互體驗。

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