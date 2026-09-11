iPhone 18 Pro/Duo全球售價比併｜香港買最平？美版連稅貴過港版

iPhone 18 Pro/Duo全球售價比併｜Apple最新發佈的iPhone 18 Pro以及品牌首款可折疊旗艦iPhone Duo引起全球果粉關注。根據OpenTheRank數據庫對全球23個國家及地區Apple官方售價的追蹤，美版標價雖然最低，但由於美國結算時需額外收取4%至10%的州消費稅，實際入手價隨時高於香港。憑藉無銷售稅的優勢，香港在兩款機型的全球平機榜單中均穩居前列。



iPhone 18 Pro/Duo全球售價比併。（Apple）

為甚麼美國買iPhone 18 Pro未必最便宜？

美國Apple官網顯示的$1,199美元（iPhone18Pro 256GB）及$1,999美元（iPhoneDuo 256GB）均為「未稅價」（Pre-tax）。除非在俄勒岡州或特拉華州等免稅州購買，否則在加州、紐約州或華盛頓州等熱門地點入手，結算時需加上當地州稅與地方稅。

以紐約州（約8.875%綜合稅率）為例：

iPhone 18 Pro（256GB）：官網標價$1,199美元，含稅實付約$1,305.43美元（折合約HK$10,234）。

iPhone Duo（256GB）：官網標價$1,999美元，含稅實付約$2,176.41美元（折合約HK$17,063）。

若購買頂配版本，美版含稅總價甚至直接反超香港。（Apple）

若在稅率較高的加州或華盛頓州，iPhone 18 Pro 256GB的含稅實付價最高可達$1,318.90美元（折合約HK$10,340），與香港官方定價HK$10,499的差距縮小至僅百餘港元；若購買頂配版本，美版含稅總價甚至直接反超香港。

iPhone 18 Pro（256GB）全球售價由平到貴排名

以256GB基礎容量換算為美元進行排序： 1 美國（免稅州） $1,199.00官方標價 (本地貨幣)下同 $1,199.00折算美元 (裸價)下同 $1,199.00含稅/退稅後實付金額 (美元)下同 2 加拿大（亞伯達省） CA$1,836 $1,331.27 $1,331.27 (含5% GST) 3 香港 HK$10,499 $1,338.75 $1,338.75 (零銷售稅) 4 馬來西亞 RM 5,499 $1,351.41 $1,351.41 5 美國（平均含稅價） $1,199.00 $1,199.00 $1,246.96 – $1,318.90 6 阿聯酋 (杜拜) AED 5,099 $1,388.43 $1,322.31 (遊客退稅後) 7 日本 ¥219,800 $1,431.05 $1,300.95 (遊客退稅後) 8 瑞士 CHF 1,199 $1,481.13 $1,370.15 (遊客退稅後) 9 韓國 ₩1,990,000 $1,486.18 $1,351.07 (遊客退稅後) 10 內地 CN¥9,999 $1,486.73 $1,486.73 (含13%增值稅)

看完全球國/地區最平Top 10排名，接下再看看倒數前三是哪個國家/地區。

以256GB基礎容量換算為美元進行排序（最貴前三）： 排名 國家/地區 官方標價 (本地貨幣) 折算美元 (裸價) 含稅/退稅後實付金額 (美元) 1 土耳其 ₺137,999 $2,844.59 $2,844.59 (高額進口稅及增值稅) 2 巴西 R$11,999 $2,354.36 $2,354.36 3 墨西哥 MX$29,999 $1,775.22 $1,775.22

從榜單可以看出，土耳其因高昂的電子產品進口稅與20%加值稅，售價高達$2,844.59美元，比美國免稅價貴出137%，高居全球最貴榜首。

港版高居全球第3平。（Apple）

iPhoneDuo（256GB）折疊旗艦全球售價比併

作為 Apple 首款雙螢幕折疊手機，iPhone Duo 的入手門檻顯著提升。

iPhoneDuo（256GB）全球售價排位如下 排名 國家/地區 官方標價 (本地貨幣) 折算美元 (裸價) 實際入手成本與特點 1 美國（免稅州） $1,999.00 $1,999.00 僅限特定免稅州購買 2 加拿大（亞伯達省） CA$2,999 $2,173.00 含最低 5% 銷售稅 3 香港 HK$17,499 $2,231.00 免稅港版、定價透明 4 馬來西亞 RM 9,199 $2,258.00 包含當地稅項 5 美國（多數州含稅） $1,999.00 $1,999.00 加稅後實付約 $2,078 – $2,198 6 日本 ¥349,800 $2,278.00 遊客退稅後約 $2,070 美元 7 內地 CN¥15,999 $2,384.00 已包含 13% 增值稅 8 英國 £1,999 $2,708.00 已包含 20% 增值稅 最貴 土耳其 ₺229,999 $4,741.00 價格幾乎可買兩部港版 iPhone Duo

iPhoneDuo港版高居全球第3平。（彭博社）

哪裡買最劃算？旅遊順便買機攻略：

對準備入手iPhone18Pro或iPhoneDuo的消費者而言，選擇購買地點需考慮退稅機制與售後保障：

香港行貨：無銷售稅、無需計算繁瑣的退稅手續，且在亞太地區享有完整的官方保養及維修支援。

日本/韓國/瑞士：標價看似較高，但外籍遊客憑護照享有退稅優惠。扣除退稅後，實付金額與香港非常接近，適合近期有旅遊計劃的人士。

美版注意事項：美版取消了實體SIM卡槽（僅支援eSIM），加上州稅後價格優勢並不如想像中明顯，購買前需特別留意當地的通訊網絡兼容性。、

來源：OpenTheRank