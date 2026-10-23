iPhone Duo先達炒價直擊！10.23中午回收價回落仍賺千元|每日更新

iPhone 18 Pro Max／iPhone Duo 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，雖然未正式出街，但已經有第一口炒價叫價，而且似乎更錄得相當可觀的利潤。



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2026年10月23日早午12：30 更新：先達回收價不斷更新中...

第一日先達放機又排到出門口

10月23日 iPhone Duo 中午放機潮引爆急跌！原封 1TB 黑色獨撐$3,501 水位，電訊商開封機微利貼地

旺角先達廣場今日（10 月 23 日）迎來首發日的第二波價格震盪。隨著中午時段大批成功領取首批現貨的散戶及電訊商出機客湧入放售，市場現貨供應瞬間大增，導致先達回收價全線向下調整。因應大量賣家來自電訊商合約出機，場內亦首度開出「開封激活機」的回收價格。雖然整體溢價較早盤高位顯著回落，但原封機型依然保持過千元利潤，其中原封 1TB 黑色版本更以 $3,501 的溢價領跑全場；而開封機款的水位則被大幅壓縮至貼近原價。

第一日先達放機又排到出門口

散戶中午集中湧入放售，原封機全線回落但仍賺過千

受中午放機潮衝擊，iPhone Duo 原封機款回收價較今早第一口價普遍下修七百至一千五百元不等。在 256GB 入門版本方面，熱門「黑色」原封回收價回落至 $20,500，獲利收窄至 $3,001；「白色」原封回收價報 $19,200，獲利 $1,701。在 512GB 中階版本方面，黑色原封回收價報 $21,500（賺 $2,201），白色原封報 $20,500（賺 $1,201）。至於 1TB 高容量版本，黑色原封回收價衝上 $26,300，單部淨賺 $3,501 成為原封陣營獲利冠軍，白色原封則報 $25,500（賺 $2,701）。頂配 2TB 原封黑色回收價報 $31,600（賺 $3,601），白色原封報 $30,200（賺 $2,201）。

電訊商出機潮帶動，開封激活機開價水位大打折扣

由於許多買家選擇經由電訊商上台或續約出機，現場必須即時拆封並激活，先達今日亦同步開出「開封激活機」專用報價單。由於已失去原封狀態，回收商開價顯著壓低。入門 256GB 開封黑色僅報 $17,600，單部微賺 $101；白色 256GB 開封價 $17,500 更降至僅得 $1 水位，幾近平手。512GB 開封黑色報 $20,000（賺 $701），白色報 $19,500（賺 $201）。1TB 黑白雙色開封價劃一報 $23,000（微賺 $201）。只有頂配 2TB 開封機稍有空間，黑色報 $30,000（賺 $2,001），白色報 $29,000（賺 $1,001）。

18 PM 陣營全線失守，大紅 1TB 轉蝕$169

在 iPhone Duo 強勢吸金的效應下，iPhone 18 Pro Max 陣營今日開價全面淪陷。入門 256GB 的熱門「紅色」回收價下探至 $11,250，倒蝕 $249；黑色報 $10,500，倒蝕 $999；銀色與藍色分別倒蝕 $1,079 及 $869。中階 512GB 紅色倒蝕金額擴大至 -$449，藍銀黑三色倒蝕 $549 至 $749。連日來作為炒市最後防線的 1TB「紅色」今日亦撐不住宣告失守，回收價報 $16,630，單部轉為倒蝕 $169；其餘三色倒蝕 $339 至 $549。頂配 2TB 大機方面，紅色倒蝕 $699，黑色倒蝕 $1,499，藍銀雙色倒蝕 $1,999 至 $2,199。

細機 Pro 陣營沉淪，2TB 巨無霸暴蝕$3,499 續封盤

標準版 iPhone 18 Pro 陣營今日的報價單同樣無一倖免，延續「全線破發」的冷清格局。入門 256GB 四色回收價介乎 $9,630 至 $10,080，每部慘蝕 $419 至 $869；中階 512GB 四色倒蝕金額介乎 $489 至 $669。1TB 細機四色倒蝕 $439 至 $489。而細機 2TB 頂配版本，四色回收價繼續劃一報 $17,500，對比 $20,999 原價，單部持續生生暴蝕 $3,499，二手承接力完全冰封。

10月23日 上午10：30回收價 （點按放大）👇👇