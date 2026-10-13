刷手機停不下來非自制力差！刺針揭平台陷阱：日玩逾2小時易抑鬱

近日，全球13位科學家在國際頂級醫學期刊《刺針》（The Lancet，內地俗稱《柳葉刀》）聯合發表系列論文，公開警告社交媒體對公眾健康構成重大風險，尤其傷害兒童與青少年。



本次研究彙總了121篇綜述文獻，覆蓋超過900萬25歲以下人群數據，研究團隊明確提出，人們難以停止刷手機，並非單純意志力不足，平台產品設計本身就會持續誘導沉迷，僅依靠自控力很難對抗。

近日，全球13位科學家在國際頂級醫學期刊《The Lancet》聯合發表系列論文，公開警告社交媒體對公眾健康構成重大風險，尤其傷害兒童與青少年。（The Lancet）

13位科學家在《The Lancet》發表系列論文數據：

論文指出，無限滾動、自動播放、個人化推薦等功能，是平台為搶佔用戶注意力設計的機制，持續刺激大腦多巴胺獎賞迴路，不斷勾起瀏覽衝動。

長期高頻使用社交媒體，會帶來睡眠變差、體育活動減少、抑鬱焦慮等一系列健康問題。測算顯示，每日螢幕使用時間超過2小時，每年會造成大量健康壽命損失，僅抑鬱相關的健康壽命損失就達到約280萬年（DALYs）。

科研團隊提到，科技企業掌握大量用戶內部數據，對外限制獨立學術審查，長期將商業增長置於用戶健康之上，僅僅依靠年齡限制這類單一手段，不足以化解風險。

科學家呼籲建立全球協同監管方案：新應用上線前必須評估對健康的潛在危害；在世界衛生組織主導下制定統一國際標準；設立專門機構，監督AI演算法對青少年的影響。

研究也提醒大眾，對抗刷手機沉迷，單純硬靠意志力效果有限，更有效的方式是改造外部環境，減少手機觸發誘惑的機會。

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