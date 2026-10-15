尖沙咀Dreame智能生活館直擊：首創蒸氣掃地機與自動貓砂機列陣

尖沙咀Dreame智能生活館直擊｜智能家電品牌 Dreame 最近進駐尖沙咀美麗華廣場，舉辦為期兩週的智能生活體驗館，展出多款主打減輕家務負擔的全新產品，當中更包括香港首發的智能貓砂機以及全港首創的蒸氣掃地機。同時推出不少現場限時優惠，搶購不同產品。



180°C蒸氣洗地！Aqua20 Ultra Roller旗艦除菌規格解析

應付長年累積的頑固污漬，單靠傳統拖把往往費時失事。新機 Aqua20 Ultra Roller 掃地機便針對這個難題，加入首創的雙重高溫蒸氣拖地技術。定價 $9999 的旗艦機能夠輸出 180 度高溫蒸氣，配合 75 度熱水進行深度清潔，廠方數據指出其除菌率高達 99.99%。除此之外，機身提供 40000Pa 強勁吸力，內置的 OmniSight 4.0 系統可以精準識別超過 320 種障礙物，加上 5 + 5 厘米的越障能力，即使面對複雜的家居環境亦能穿梭自如，輕鬆清理全屋碎屑。

極致貼邊防死角！Dreame X60 Ultra Extreme雙機械臂與42000Pa吸力實測

針對牆角與傢俬底部的隱蔽灰塵，定價 $8499 的 X60 Ultra Extreme 則提供另一種解決方案。這款新機升級至 UltraExtend 4.0 雙機械臂技術，邊刷與拖布能夠分別向外伸展最長達 18 厘米，確保清潔範圍覆蓋平常難以觸及的刁鑽死角。掃地機配備高達 42000Pa 巔峰吸力，加上防纏繞雙滾刷設計，能有效吸走毛髮而不易卡機。系統方面同樣具備精準避障能力，內置 OmniSight 3.0 能夠辨認逾 320 種物件，配合雙層台階越障功能，讓清潔過程更加流暢不受阻礙。

毛孩家庭必備神機！PS30 Pro自動貓砂機：7天免鏟屎與4重防夾安全實測

對於有飼養主子的家庭而言，清理排泄物是一項每天必須面對的任務。首次登陸香港市場的 PS30 Pro 自動清潔貓砂機，正好為繁忙的寵物主人帶來極大便利。新機售價為 $2199 ，採用全自動清理設計，最高可以支援長達 7 天免除人手清理貓砂的繁瑣步驟。為確保貓咪安全，機身內置四層防夾安全系統，而且內部空間寬敞，即使是體重達到 15 公斤的大型貓隻也能夠輕鬆轉身使用，照顧不同體型寵物的需要。

Dreame Pocket Uni旅行高速風筒40秒速乾賣點

針對經常外遊的用家，Dreame 推出定價 $1299 的 Pocket Uni 全球通用高速風筒。其最大特色在於支援全球通用電壓，出國旅行時無需額外攜帶變壓器即可直接使用。機身內部採用嶄新的雙風道設計以確保熱力平均分佈，同時能夠釋放高達 3.5 億鉑金等離子，有助深層滋養髮絲並撫平毛躁。憑藉其強勁的風力輸出，最快只需 40 秒便能極速吹乾短髮，大大節省出門前的準備時間。

限時優惠直擊：現場買機抽C朗球衣與HK$9,299洗地機

這次位於美麗華廣場一期中庭的體驗館將開放至 2026 年 10 月 27 日，為配合即將到來的雙十一購物節，品牌在現場推出多重消費優惠。凡購買任何主機產品即有機會獲贈豐富禮品，當中包括價值高達 $9299 的洗地機、全球品牌代言人足球巨星基斯坦奴朗拿度的限量版球衣等。此外，美麗華集團會員購物滿指定金額可享額外折扣，例如消費滿 $1000 可減 $100，購買指定產品更可獲得額外 6 個月原廠保養，吸引大眾入場選購心水家電。