馬斯克斷言中國AI算力將超全球　關鍵在電力　發電達美國3倍穩贏

埃隆·馬斯克（Elon Musk）在近期播客節目（如《Moonshots with Peter Diamandis》及與Dwarkesh Patel的訪談）中表示，中國在人工智能算力領域的整體發展規模，未來將顯著超越全球其他國家。



他指出，當前全球範圍內的人工智能競爭，其關鍵勝負手並非僅取決於演算法更新的頻率或單顆晶片的峰值性能，而在於一國能否持續擴大電力生產並保障長期穩定的能源供給。這一基礎性能力，才是真正決定AI基礎設施擴展上限的核心要素。

據馬斯克估算，中國2026年的全年發電總量有望達到美國的三倍左右。（AI生成圖片）

據其估算，中國2026年的全年發電總量有望達到美國的三倍左右。如此充沛的電力資源，足以支撐大規模、高密度的人工智能數據中心集群穩定運行。馬斯克進一步強調，在現階段，電力供給能力已成為制約人工智能系統規模化部署與持續擴容的根本瓶頸。

事實上，在馬斯克此次表態之前，已有部分美國本土媒體陸續刊發分析文章，一致認為AI產業的終極比拼，終將落腳於國家層面的電力儲備與輸送能力。而在該領域，美國當前的整體建設進度已明顯落後於中國。

另有美國業內資深專家直言，倘若缺乏充足且可靠的電力保障，再先進的AI晶片一旦置於供電中斷的環境中，其實際效能將歸零，與普通石塊無異，無法兌現任何算力價值。

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與此同時，內地多位深耕能源與科技交叉領域的分析師也指出，中國多年來持續推進的特高壓跨區域輸電網絡，疊加廣泛佈局的風電、太陽能光伏及水電等清潔能源基地，已為人工智能算力產業的高速增長構建起堅實可靠的底層支撐體系。這一融合能源基礎設施與數字技術的戰略優勢，是其他國家短期內難以複製的決定性競爭力。

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