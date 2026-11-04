「中國星鏈」要來了？力箭二號一箭18星發射成功　成本對標SpaceX

據央視新聞報道，力箭二號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，將搭載的千帆極軌21組共18顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。



這是力箭二號運載火箭的第2次飛行，也是該型火箭首次執行低軌星座規模化組網發射任務。

11月3日8時15分，力箭二號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（新華社）

據悉，力箭二號由中科宇航自主研製，是中國首款採用「通用助推器核心」構型的運載火箭。所謂「通用助推器核心」，是指火箭通過標準化的芯級模塊組合，像搭積木一樣靈活配置，既可無助推器單芯飛行，也可捆綁2個或4個助推器，覆蓋不同運載需求。

這種模塊化設計不僅提高了運載能力的靈活性，也大幅降低了批量生產的成本和週期，為後續高頻次發射奠定了基礎。

運載能力方面，力箭二號200公里近地軌道最大運載能力達12噸，500公里太陽同步軌道運載能力為8噸。這一指標在目前國內商業火箭中屬於第一梯隊，既能一次發射多顆衛星執行星座組網任務，也能承擔太空貨運飛船等大型有效載荷的發射需求。

中國首款通用芯級火箭升空 一次甩出18顆衛星▼▼▼

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據了解，2026年3月30日，力箭二號遙一火箭在東風商業航天創新試驗區完成首飛，將輕舟初樣試飛船（新征程02衛星）、新征程01衛星和天視衛星01星精準送入預定軌道，首飛即服務於國家任務。

此次遙二任務從首飛時的驗證性質轉向實戰組網，標誌着力箭二號已正式進入規模化發射階段。

更遠期來看，力箭二號系列將換裝中科宇航自研的力擎二號可重複使用發動機，在一子級增加2個助推器形成力箭二號重型火箭，兩型火箭均採用通用芯級捆綁的集束式回收方案，向可重複使用方向演進。

此前報道顯示，力箭二號總指揮楊浩亮曾披露，其不回收狀態下的單位成本已與SpaceX獵鷹九號回收狀態下的成本基本持平，集束式回收落地後成本有望進一步下探至一半。

而集束式回收即芯一級與助推器不分離、保持捆綁狀態整體返回並垂直著陸，該方案回收部分佔全箭比例更高、運力損失更少。

據悉，千帆星座是中國正在建設的大型低軌衛星網絡星座，力箭二號作為其組網發射的主力火箭之一，後續發射密度有望進一步提升。

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