蘋果（Apple）全球營銷高級副總裁Greg Joswiak近日在社交平台宣佈，目前已有超過20萬款App針對iPhone Duo進行了優化，這一數字在短短一周多時間內就翻了一番。他表示，開發者如此迅速地支援新機令人興奮，也期待他們接下來帶來更多驚喜。



不過這條消息發布後，有網民曬圖吐槽，蘋果自家的App Store竟然還沒有完成優化。手機展開後，App介面無法充分利用內屏空間，兩側留下明顯黑邊，視覺效果與摺疊屏的大屏設計格格不入。蘋果積極推動第三方開發者優化，卻被自家App拖了後腿，多少有些尷尬。

就連蘋果自家的App Store，竟然還沒有完成支援iPhone Duo。（Apple）

事實上，App支援一直是iPhone Duo上市以來最具爭議的問題。摺疊屏的一大優勢就是擁有更大的內屏，可以展示更多內容並提升多任務處理效率。

蘋果全球營銷高級副總裁Greg Joswiak近日在社交平台宣佈，目前已有超過20萬款App針對iPhone Duo進行了優化。（X@gregjoz）

如果App仍然沿用傳統手機的介面佈局，不僅無法充分利用屏幕空間，還會影響實際使用體驗。

值得注意的是，蘋果已經開始通過開發規則推動App生態升級。蘋果要求，從2027年4月起，提交至App Store Connect的iOS和iPadOS的App，必須使用iOS 27及以上SDK構建。同時，使用iOS 27.1及以上SDK的App還必須提交iPhone Duo專用截圖。

這意味着，開發者需要進一步完善App在摺疊屏上的顯示效果，目前來看，20萬款App完成優化只是一個開始。隨着蘋果逐步提高開發和提交要求，iPhone Duo的軟件適配進度也將進一步加快。

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