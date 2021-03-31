撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-31 18:11

WWDC21公布6月網上舉行，Apple iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS 12外，還有什麼新產品推出？新MacBook Pro、新iPad Pro還是iPhone SE Plus？除了一眾開發者會議外，相信不少果迷們對有什麼產品推出更感興趣，因此記者先行預測今年WWDC21，或會有什麼新產品登場。

每年一度的WWDC（全球開發者大會），Apple官方正式公布將於6月7日（美國時間）開始舉行，今年與去年同樣因疫情關係改為網上舉行，除了一般Keynote發布會外，還會有大量網上課程、一對一技術指導實驗室等，與一眾開發者於網上交流技術。

不過對於一般果迷而言，還是對WWDC21期望會有什麼新產品推出吧，記者先用之前傳聞資料整合，預測11款或會在今次發布會登場的新產品。

👇👇即睇預測今年WWDC21或會登場的11件Apple新產品！👇👇

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Apple同時宣布今年的Swift Student Challenge繼續舉辦，讓年輕開發者可透過創作 Swift Playgrounds 作品來展示編碼技術，由即日起至4月18日，學生可提交 Swift Playgrounds 作品參加 Swift Student Challenge，得獎者將獲得 WWDC21 獨家紀念版外套與別針套裝一組。

以往不系香港學生參予Swift Student Challenge都能取得好成續（Apple）

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👇👇即睇iCloud如何一鍵備份「相片」、「聯絡人」、「備忘錄」👇👇

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