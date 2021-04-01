Netflix 4月下架｜復活節必睇16套電影　壞蛋獎門人/ 國定殺戮日

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復活節假期悠長，在家中看Netflix最適合！4月Netflix有相當多的電影即將下架，記者精選16套較多港人認識的好戲，包括《壞蛋獎門人》、《回到最愛的一天》（About Time）等，把握最後機會在假期時一次過看吧！

合家歡電影《壞蛋獎門人》、近年大熱的感人催淚愛情電影《回到最愛的一天》（About Time）、兩套令人笑到肚痛的戇豆先生電影《戇豆放大假》和《特務戇J：神級歸位》，還有記者精選另外12套電影都會即將在4月份離開Netflix。不想錯過就記得留意下架日期，在到期前看好戲！

👇🏻👇🏻Netflix 4月下架16套電影作品👇🏻👇🏻

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同場加映：復活節｜廖啟智、吳孟達經典回顧　Netflix 22套他們參演過的電影

資深演員廖啟智昨日（28日）因胃癌逝世，終年66歲。智叔生前曾拍拍攝多部電影及電視劇，更憑《籠民》和《証人》電影兩度奪得金像獎最佳男配角。另一位演員吳孟達亦於上月因肝癌與世長辭。達叔生前作品包括《逃學威龍》、《破壞之王》等，套套在觀眾心中永遠都是經典之作。

《香港01》科技玩物頻道在Netflix上蒐羅22套廖啟智和吳孟達曾參與的作品，趁著復活節假期在即，我們一起Bookmark定，準備在家回顧經典吧！

👇🏻👇🏻👇🏻永遠懷念廖啟智！Netflix上觀看5套智叔的作品【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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永遠懷念吳孟達！睇埋Netflix上可以觀看的17套達叔作品，瀏覽全文：復活節｜廖啟智、吳孟達經典回顧　Netflix 22套他們參演過的電影

同場加映：Bilibili香港有得睇　復活節煲10套高質動畫　Re0/巨人/百變小櫻

內地影視平台Bilibili（俗稱B站 )上市後，繼續提供大量有版權的連載動畫，別以為這只是中國大陸觀眾收看的權利！其實B站一早為香港、澳門、台灣地區，開通超過150套新舊番的動畫。想不想見識一下B站彈幕呢？接著來的復活節長假，當然要煲B站高評分的動畫啦！

👇👇10套高分動畫！當中有一套觀看人數破億？【點圖放】👇👇

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睇埋其他4套好評動畫推薦，瀏覽全文：Bilibili香港有得睇　復活節煲10套高質動畫　Re0/巨人/百變小櫻

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