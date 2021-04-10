香港人返工放工迫巴士、日本人通勤也有迫個幾鐘火車，所以一對隔音良好、甚再有降噪功能的耳機，絕對是你出門口必備良品。Sony、Bose 兩大名牌的ANC 耳筒出名好用，但兩者定價都超過$2500港元！

最近，ag這個純血真日本無線耳機品牌，其實是由高級個人音響final的副線。final雖然專出上萬元貴耳機，但它們的入門E系列耳機，如果你在日本迫一次JR，相信都會見到幾對，因為final音色细膩柔和，日系小清新風格，甜而不膩、長聽也不會煩厭，最適合每日通勤時使用。