香港人返工放工迫巴士、日本人通勤也有迫個幾鐘火車，所以一對隔音良好、甚再有降噪功能的耳機，絕對是你出門口必備良品。Sony、Bose 兩大名牌的ANC 耳筒出名好用，但兩者定價都超過$2500港元！
最近，ag這個純血真日本無線耳機品牌，其實是由高級個人音響final的副線。final雖然專出上萬元貴耳機，但它們的入門E系列耳機，如果你在日本迫一次JR，相信都會見到幾對，因為final音色细膩柔和，日系小清新風格，甜而不膩、長聽也不會煩厭，最適合每日通勤時使用。
ANC耳筒賣咁平得唔得㗎？👇👇
K系新大耳筒新作 ag WHP01K，沿用了相同調音，更首次加入ANC主動式降噪，雖然暫時未知其隔音性能是否出色。但暫不談ANC部份，ag WHP01K比配色、樣子都有點相似的索尼WH-1000MX4耳筒，多了aptX 及aptX LL (Low Latency)低延遲傳輸技術，配android聽歌更高清、睇劇時聲音更夾口型。
咁平有咩性能先？（點圖放大）👇👇
再看看價錢，竟然只賣$998，這價錢連AirPods Pro也買不到，又比索尼WH-1000MX4足足平了$1500港元，加上充一次電可長聽35 小時，實在是相當吸引。
👇👇大耳機唔啱玩？試粉雪塗裝真無線末機 Ag TWS08R啦👇👇
同期ag又有一對相當靚仔的全無線TWS 藍牙耳機 Ag TWS08R ，充電盒小巧、配色「お洒落」夠日系，最特別是它使用了一種看上去、摸下去都像「起雞皮」有點粒粒的「粉雪塗裝仕上」，原來可防污、防指紋、手油、防滑，加上IPX4防水，完全實用主意。
Ag TWS08R 鍾世傑 攝
即睇Ag TWS08R性能（點圖放大）👇👇
Ag TWS08R
音訊輸入：QUALCOMM QCC3020，Bluetooth 5.0
支援解碼：SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ audio
工作時間(約)：7小時， 附加300mAh充電盒，總續航長達28小時
充電時間 (約)：2 小時
頻率響應：20~20kHz
單元：6mm 動圈
配件：充電盒，Type E TWS耳膠（SS,S,M,L），充電線
售價$780
其實還有一隻水藍色，不過記者沒有拍攝實物。
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