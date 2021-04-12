iPhone 12 Pro Max/Galaxy S21 Ultra攝影評測　兩大陣營影像對決

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-12 10:00

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max，一款是目前Android陣營中無可挑剔的旗艦產品，另一款是目前iOS陣營中綜合表現最為優異的流動設備，兩款設備可以説是三星和蘋果目前最好的流動產品，同樣也是Android陣營和iOS陣營的「門面擔當」。

作為目前行業內最引人關注的兩款旗艦，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max不光擁有「天花板」般的核心硬件，在流動影像方面自然也是「堆料滿滿」。那麼，兩大巔峯之間基於流動影像的對決結果會是怎樣的呢？恰逢櫻花季，接下來小剛將帶着兩部手機到公園進行實拍為大家呈現兩部手機的影像力對比。

01 紙上談數據

在進入到實拍對比之前，小剛還是要首先帶大家簡單「温習」一下Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max的影像配置。

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G採用後置四攝方案，由1.08億像素大光圈主攝（f/1.8）+1200萬像素120°超廣角鏡頭+1000萬像素3X長焦鏡頭+1000萬像素10X潛望式長焦鏡頭共同組成。其中主攝、3X長焦、10X長焦鏡頭均支持OIS光學防抖技術，超廣角、3X長焦、10X長焦鏡頭均支持全像素雙核對焦技術，同時Samsung Galaxy S21 Ultra 5G還擁有一顆激光AF傳感器來輔助完成對焦。

蘋果iPhone 12 Pro Max採用後置三攝方案，由1200萬像素主攝（f/1.6）+1200萬像素超廣角鏡頭（f/2.4）+1200萬像素2.5X長焦鏡頭+3D ToF激光雷達組成。主攝支持雙像素PDAF及傳感器位移式OIS防抖，長焦支持PDAF及OIS防抖。

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視頻錄製方面，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G支持錄製最高8K 24fps格式的高清視頻，而iPhone 12 Pro Max則支持錄製最高4K 60fps的杜比視界視頻。

單從紙面數據來看，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G在擁有較全面的影像硬件配置並着重提升了手機的長焦性能。蘋果iPhone 12 Pro Max的配置同樣也較為全面，不過主攝仍舊是1200萬像素且長焦鏡頭僅支持2.5倍光學變焦稍顯遺憾。

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02 實拍見真章

配置是衡量手機影像能力強弱的一個重要部分，但小剛相信實拍才能真正體現一部手機的真實影像力。介紹完Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max的影像硬件，接下來就到了萬眾期待的實拍對比環節。

主攝實拍對比

從兩部手機的同場景主攝樣張來看，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的視野相對蘋果而言要更寬廣一些。而在色彩調教方面，iPhone 12 Pro Max更傾向於還原場景真實的色彩，而Samsung Galaxy S21 Ultra 5G相較於前者而言要略微偏淡一些，這一點從湖面、樹林的色彩表現即可看出。同時Samsung Galaxy S21 Ultra 5G對藍天的呈現稍弱於iPhone 12 Pro Max，iPhone 12 Pro Max樣張中天空的藍色要更通透一些。

樣張解析力方面，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的主攝表現明顯要優於蘋果iPhone 12 Pro Max。我們將主攝樣張進行裁剪，從被裁剪樣張邊緣的樹林區域即可看出iPhone 12 Pro Max對這部分區域的呈現較為模糊，樹枝與樹幹已「混為一團」，細節丟失較嚴重。而Samsung Galaxy S21 Ultra 5G則要好很多，其樣張鋭度及細節保留都要比iPhone 12 Pro Max強一些。

值得注意的是，上面的主攝樣張是兩部手機在同樣的1200萬像素條件下拍攝的，除此之外我們還利用Samsung Galaxy S21 Ultra 5G在同場景下拍攝了1億像素樣張：

這張文件大小高達30餘MB的圖片即使在被放大100%截取後仍能保留較為豐富的建築細節，雖然塔中部窗户的細節無法看到，但是塔身的紋理卻依稀可見。

超廣角實拍對比

超廣角方面，蘋果iPhone 12 Pro Max的視野仍然較Samsung Galaxy S21 Ultra 5G小一些，同時其樣張整體要更偏綠偏暖一些。而Samsung Galaxy S21 Ultra 5G在解析度方面依舊勝過iPhone 12 Pro Max，這一點從畫面左側的樹林即可看出。此外Samsung Galaxy S21 Ultra 5G畫面要比蘋果iPhone 12 Pro Max明亮一些，整體也更為通透。

從兩部手機的超廣角樣張裁剪版本即可看出，蘋果iPhone 12 Pro Max樣張的鋭度比Samsung Galaxy S21 Ultra 5G低一些，在畫面細節保留與動態範圍方面Samsung Galaxy S21 Ultra 5G做得更好，這一點從左側樹林的暗部區域即可看出。而且Samsung Galaxy S21 Ultra 5G相較於iPhone 12 Pro Max畫面也要更明亮。

長焦實拍對比

在長焦場景中蘋果iPhone 12 Pro Max和Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的表現可以説勢均力敵，兩部手機均可以很好地呈現遊蕩在水面上的鴨子身上的羽毛等諸多細節。

在10倍變焦場景中兩款手機的差距就被拉大了。從樣張可明顯看出Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的10倍變焦表現明顯好於蘋果iPhone 12 Pro Max，前者對電視塔塔身、窗户等諸多細節刻畫得十分到位，整體鋭度更高。而蘋果iPhone 12 Pro Max畫面細節丟失較嚴重，這一點從其對電視塔窗户的呈現即可看出。

人像實拍對比

從兩部手機的人像模式樣張可以看出，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G樣張的色彩表現更為討喜，畫面整體較鮮豔，而iPhone 12 Pro Max樣張色調要更暖一些。此外Samsung Galaxy S21 Ultra 5G樣張的色彩飽和度也要略高於iPhone 12 Pro Max。同時Samsung Galaxy S21 Ultra 5G樣張中人物膚色要更為白皙，虛化效果及物體邊緣虛化準確度比蘋果iPhone 12 Pro Max也要更強。

03 小剛有話説

最終比拼下來，小剛認為Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max在影像方面各有千秋。其中Samsung Galaxy S21 Ultra 5G長處在於長焦表現、HDR、細節保留及畫面解析度，同時畫面色彩也更為討喜。而iPhone 12 Pro Max整體色彩調教更偏向於「白開水」，以真實還原場景為主，用户可藉助Apple ProRAW更好地對圖片進行後期處理。

通過此次對比我們也可以發現，近些年來流動影像的發展正逐步朝着專業化發展，手機拍出的照片無論是從樣張整體質量還是色彩、細節等方面也逐漸擁有了與相機一決高下的實力，這背後也離不開三星、蘋果等手機廠商的推動。Samsung Galaxy S21 Ultra 5G和蘋果iPhone 12 Pro Max兩部設備也代表了兩家廠商對於流動影像的看法與技術積累，很難説雙方孰優孰劣，用户可根據個人需求進行考慮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】