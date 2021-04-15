Samsung 4.28發布會推「最強Galaxy」　不是Z Fold/Flip竟是它？

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-04-15 13:30

日前三星宣佈將在 4 月 28 日舉行下一場 Galaxy Unpacked 發佈會，並以「最強 Galaxy 即將誕生」作發佈會主題標語。現時網絡對當日主打產品內容各有揣測，其中資深三星爆料網站就認為，廠方將推出配備 Snapdragon 8cx 流動平台新品。

根據廠方資訊，這次以「最強 Galaxy 即將誕生」為主題的 Galaxy Unpacked 發佈會，將於香港時間 4 月 28 日晚上 10 時舉行，現階段尚未有任何發佈內容披露。考慮到廠方才推出新款 Galaxy 手機不久，而預計焦點作摺屏旗艦 Galaxy Z Fold3 及 Z Flip3 系列，最快要待第二季度才正式現身（儘管用家非常歡迎廠方提早公佈），業界普遍猜測這次推出的 Galaxy 產品，將為平板電腦或筆電。

其中專門報導三星資訊的 Sam Mobile，就認為發佈會當日主角，可能是採用新一代 Snapdragon 8cx／7c 系列晶片組的 14 吋螢幕筆電 Galaxy Book Go。它擁有更全面流動網絡支援，處理器較前代效能提升 10%、圖像處理更大幅加強 40%，稱得上「最強」Galaxy 流動裝置；不過該報導亦提及，配備 11 代 Intel Core 處理器、採用 90Hz 更新率 OLED 螢幕、支援 S Pen 及具 5G／4G 功能的 Galaxy Book Pro／Pro 360，亦同樣有機會於 4／28 Galaxy Unpacked 發佈會之中現身。

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