Apple Event發布會2021新iPad Pro外9款將登場新產品｜附直播連結

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-20 07:00

Apple Event發布會2021即將在香港時間4月21日凌晨舉行，今次Apple上星期已經發出公開邀請函「Spring Loaded」，究竟今次會有什麼新產品公布呢？盤點最新多個傳聞，iPad Pro及iOS 14.5以外，還有什麼新產品會在今次發布會中與各位果迷見面呢？（下文附Apple官方發布會直播連結）

今晚（香港時間4月21日凌晨1時），Apple終於舉行今年春季發布會（Apple Event 2021），今次公開邀請函主題為「Spring loaded」，然後再繪出一個彩色線條的蘋果。不少專家估計今次將會推出新iPad Pro及Apple Pencil，不過多方渠道消息指出，今次發布會至少會有3至4件新產品推出，除了iPad外，還有什麼呢？下文立刻先為大家盤點9件很大機會登場的新產品，以及4件相信最快都要年中至年尾才見面的產品。

Apple Event 2021準時在香港時間4月21日凌晨1時舉行（Apple）

👇👇即睇9件很大機會於今次Apple Event登場、4件不會登場的產品👇👇

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Apple Event直播連結 👉https://youtu.be/JdBYVNuky1M

同場加映：WWDC21公布6月網上舉行，Apple iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS 12外，還有什麼新產品推出？新MacBook Pro、新iPad Pro還是iPhone SE Plus？

👇👇即睇預測今年WWDC21或會登場的11件Apple新產品！👇👇

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睇全文 👉WWDC21｜Apple官方公布6月網上舉行 iOS15、新Mac等11件新品預測

同場加映：以掌握準確 Apple 內部消息著稱的分析師郭明錤（MK Kuo）最近就向投資者大爆未來新 iPhone 的資訊，而且牽涉的 iPhone 不止一代，而是由 iPhone 13 至 15 之間至少三代。

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