iMac 2021七色登場｜高效能M1、TouchID！8個新賣點值得果迷換機

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-21 06:12

iMac 2021 七色登場！Apple發布會終於有新iMac登場，24吋新版本的iMac換上新的機身設計，加上7色機身選擇，看起來相當吸引。其實除了外表外，內在都有大幅加強，記者盤點8個新賣點值得果迷換機的理由，以及新機與舊版iMac規格對比。

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iMac 2021一如所料七色登場，鋁金屬機身配以不同顏色選擇，明顯風格年輕化，更能吸引一般用家。其實除了外表外，內在還有不少升級的地方，立刻為大家盤黠8個新賣點，以及與舊版iMac規格對比。

不同配色的新iMac，相信更合不同人口味。（Apple）

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