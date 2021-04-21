【Apple 2021 年 4月新品發布會懶人包】今年 Apple 的上半年新品發布會，在日期上推遲了近一個月時間，但卻比過去幾年同期的發布會都來得驚喜！

除了一些香港人未用到的服務更新以外，Apple 在今日（4月21日）凌晨作出的新硬件發表只少有 5 項，由傳聞已久的 AirTag、以至於 iPhone、iPad 甚至是 iMac 都有令果粉們鼓舞的新元素加入。