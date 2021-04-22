撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-22 17:09

先前網上就傳言「蘋果春季發表會」約將於4月底舉行，讓不少果粉引頸期盼，而就在21日凌晨1點發表會終於登場！執行長庫克（Tim Cook）由直播的方式帶領大家一探究竟，有不少讓人意外的新功能與產品，其中的「四大亮點」更是引起鄉民的討論！

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除了網友發現的「四大亮點」，蘋果今年的春季發表會還推出了不少新品，也做出許多軟硬體更新，例如iPad Pro同樣搭載M1處理器，效能升級，Apple TV 4K的高畫質與音效也做了提升！

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