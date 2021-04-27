撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-27 15:39

消委會手機推介｜令各大消費者在購買新機前可以有個參考世界各地的消費者利益組織都會不定期為消費者進行手機評測；而除了香港有消費者委會員之外，美國方面亦有類似的組織、Consumer Reports，早前亦公布了詳細的手機評測報告，當中有不少機種都是香港有售，大有參考價值。

美國 Consumer Reports 較早前就詳細比較了 2018～2021 年主流品牌的多部手機，並對這些手機作出詳細評分，其中有 35 部採用旗艦規格的機種被標示為「推介（Recommended）」，以下就為大家羅列出這 35 部手機的分數，以及在香港的售價。

Apple 在去年上市的頂級旗艦 iPhone 12 Pro Max 毫無玄念地成為了 Consumer Reports 的最高分手機（圖 Apple ）

這份報告中，可見到「品牌預計可靠度」以及「品牌用戶滿意度」兩項，其實是美國 Consumer Reports 事前以問卷調查方式獲得的參考資料，反映美國市場對各大品牌的信心以及整體的用後感，其中於這兩方面獲得好評的 Apple、Samsung，其出品亦以較高的分數列於 Consumner Reports 手機推薦榜的前列位置。

👇👇👇按圖放大看：美國消委會35部旗艦手機排名及參考售價👇👇👇

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美國消委會35部旗艦手機各細項評分

美國 Consumer Reports 的手機測試報告仔細程度其實比起香港消委會猶有過之，從手機屏幕、拍攝質素、以至不多人重視但卻很重要的通話質素等，Consumer Reports 都會有相關的評分。

如果仔細比較評分細項的話，其實不難發現 3 年前上市的舊手機機種，其實有不少在表現上都要比近一年才推出的機種更為優勝，反映手機市場近年的進步已經越來越少，舊型號手機反而有著更高性價比。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

除了美國有消費者報告以外，香港消委會早前也測試30款4G手機及30款5G手機，價錢由最平$788至最貴$16,988不等。結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有最平款5G手機評分接近滿分。

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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同場加映：消委會33款全無線藍牙耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇 貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇

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以下就與大家一同重溫「浩南」的工作美照！👇👇👇

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