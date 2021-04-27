撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-27 16:30

SOGO 感謝祭 2021（SOGO Thankful Week）即將登埸，早前已推出優先線上預購，等一眾「心急人」可以搶先以超抵價入手各種產品。近日又再 SOGO 感謝祭 2021 優惠消息，於 5 月 7 日感謝祭正式開始時，將推出更多產品優惠。想到時可以快人一步搶到心水數碼產品，就要點下圖放大睇 SOGO 感謝祭 2021 優惠內容。

👇👇SOGO 感謝祭 2021 優惠（2021年5月7日至5月23日） Dyson V10 吸塵機減$1000！即睇有咩抵買！👇👇

+ 14 + 14 + 14

相關圖輯：SOGO感謝祭2021｜Dyson風扇、Panasonic耳機 50件數碼產品線上預購👇👇

+ 44 + 44 + 44

同場加映：美國消委會薦35部旗艦手機 iPhone/Samsung好評 OnePlus最抵玩

消委會手機推介｜令各大消費者在購買新機前可以有個參考世界各地的消費者利益組織都會不定期為消費者進行手機評測；而除了香港有消費者委會員之外，美國方面亦有類似的組織、Consumer Reports，早前亦公布了詳細的手機評測報告，當中有不少機種都是香港有售，大有參考價值。

👇👇👇按圖放大看：美國消委會35部旗艦手機排名及參考售價👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

想睇埋美國消委會35部旗艦手機各細項評分？即睇：美國消委會薦35部旗艦手機 iPhone/Samsung好評 OnePlus最抵玩