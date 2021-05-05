IG神秘限時動態會令iPhone即死機！千祈勿好奇亂按　即睇解決方法

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-05 14:45

近來Instagram成為時下超夯社群媒體之一，然而，近日出現1支外國帳號，只要iPhone用戶點選其中1個限時動態，手機會直接當機，甚至還無法關機，消息一出後，網友推測，這並不是什麼病毒，「只是語法在系統上不支援而異常而已」。

一名網友在Dcard以「千萬不要點這個精選動態！」為題發文，表示自己看到朋友轉發1個外國帳號的貼文，要求用戶查看其中1個限時動態，孰料使用iPhone的他好奇點進去，手機竟直接罷工當機。

消息一出後，iPhone用戶紛紛回報災情，「直接大當機，我想說我的手機怎麼會這樣，之前都不會，我還超緊張，後來強制關機後就沒事了，嚇死我」、「第1次點的時候也嚇到，滑不掉程式也關不了螢幕，還拿另1支手機準備查該怎麼辦，結果幾秒後就好了」。

不過，Android用戶表示點下去後沒有異常，當機情況似乎限於iPhone。對此有人分析，「啊就是iOS字體不支援才會當機啊！哪可能點個限時就會被盜，不要自己嚇自己 」、「不是病毒不用擔心，只是語法在系統上不支援而異常而已」。

實際上，去（2020）年也出現類似事件，根據《9to5Mac》報導，當時從社群軟體Telegram群組中流傳出一組文字病毒，由義大利國旗符號及巴基斯坦的「信德語（Sindhi）」所組成，只要蘋果用戶收到這串文字訊息，不管是手機、平板或是電腦，立刻會出現當機、觸碰螢幕失靈等狀況，只有重新開機才能恢復。

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當時報導指出，因iOS系統沒有建立信德語字元，所以收到相關文字訊息才會出現問題；此外，早在2015年、2017年至2018年間，蘋果也曾發生類似文字病毒引發的設備故障事件。

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