撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-05-06 13:42

近期TVB節目《好聲好戲》熱播，請來一眾資深配音員擔當評審及導師，為大家揭開配音員嘅神秘面紗！到底《足球小將》小志強、《多啦A夢》小夫、《銀魂》阿銀、《鋼之鍊金術師》愛德華·、《數碼暴龍》太一、Sailor Moon配音員真人係點嘅樣？

仲記得細細個放學返到屋企，一打開電視睇卡通動畫，都係聽住廣東話嘅配音。今時今日，聽原聲嘅人多咗，忘記一把把熟悉嘅聲音。要繼續支持廣東話嘅配音業，真係要認識以下10位專業配音員，佢哋配過好多經典動畫角色，陪伴我哋成長，相信大家都一定會聽過佢哋把聲！佢哋默默嘅付出，絕對值得大家致敬！

點擊圖片放大看：10位經典動畫角色配音員

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各位動畫迷，以下有30個動畫女角，分別有4個LEVEL，會慢慢提升難度。相信看過無數動畫的你，這一雙雙的二次元眼睛絕對不會被難到吧！快按入挑戰吧！

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TVB藝人完全是卡通轉世！大家不妨猜猜這些卡通人物是哪一位的藝員轉世，留意最後一位，因為他竟然可以一人分飾8角！簡直是最受公認的Coser專家！

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