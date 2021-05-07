撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-07 17:26

根據天文台預測，受偏南氣流影響，下週香港天氣持續炎熱，而且濕度最高達95%，而且更有雷暴。濕度太高不但影響睡眠品質，更會促使過敏原（如塵蟎）滋生，造成過敏，甚至誘發氣喘。記者找來市面上10款抽濕機規格和格價，以及消委會報告的14 款評測，入手前可參考。

👇👇2021十款抽濕機規格/格價👇👇

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👇👇皮膚科醫生教正確用抽濕機5大要點👇👇

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👇👇👇消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。想知道家中那款評分高低，即睇👇👇👇

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👇👇👇三大抽濕機類型比併 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇👇

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同場加映：竹篙灣隔離營「數碼走佬袋」13件用品 有一件超重要但九成人遺忘

竹篙灣隔離營｜新型肺炎已出現變種病毒，現在只要有人中招，整幢大廈居民都要到檢疫中心接受 21 日隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。《香港01》科技玩物記者整理了 13 件必備數碼用品清單，等大家可以預先執好「數碼走佬袋」，入到隔離營也不會「呢樣冇嗰樣又冇」。

👇👇竹篙灣隔離營 13件必備數碼用品清單👇👇

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想睇埋7～13件必備數碼用品？即睇：竹篙灣隔離營「數碼走佬袋」13件用品 有一件超重要但九成人遺忘